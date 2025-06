Gli ottavi di finale del Mondiale per Club continuano e lunedì 30 giugno a scendere in campo saranno soltanto due squadre. Alle 21.00, infatti, Inter e Fluminense si sfideranno al Bank of America Stadium di Charlotte

L'Inter si prepara a sfidare la Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. La squadra di Chivu scenderà in campo lunedì 30 giugno alle 21.00 al Bank of America Stadium di Charlotte, stesso stadio per cui Benfica-Chelsea è stata sospesa per diverse ore a cauda dell'allerta meteo. Se i nerazzurri dovessero vincere dovrà sfidare nei quarti di finale la vincente di Manchester City-Al Hilal.