"Realizza il tuo sogno", sarà questo il motto della nazionale portoghese in vista del Mondiale di Russia. Cristiano Ronaldo sembra aver preso alla lettera il messaggio e prima di provare a realizzare il proprio personale desiderio di alzare la Coppa del Mondo al cielo della Russia, ha voluto regalare un sogno a un suo piccolo sostenitore. Al momento di entrare nell'aeroporto dove il charter della nazionale portoghese attendeva i giocatori per la partenza, la stella del Real Madrid, almeno per il momento, è stato rincorso da un giovanissimo tifoso, Rafael, un bambino che lo aveva aspettato per diverse nella speranza di una saluto. Ronaldo è di fretta, l'aereo lo aspetta, il bimbo lo rincorre e appena gli arriva a tiro si aggrappa al suo zaino, ricevendo una carezza sulla testa da parte di CR7. Ma l'entusiasmo è troppo per il piccolo Rafael, che proprio non vuole staccarsi dal proprio idolo. Ronaldo allora si ferma, rallenta, lo prende per mano e una volta superate le porte scorrevoli del terminal si ferma, chiede un pennarello e con grande sorpresa del bimbo gli stampa un autografo sulla maglia, ovviamente del Portogallo, che il piccolo indossava. Un sogno, insomma.