Entrato nella ripresa nella partita persa dal suo Messico contro l'Inghilterra, l'attaccante del Milan è stato costretto a uscire nei minuti finali dopo un movimento innaturale della caviglia destra già operata lo scorso dicembre. Come riportano i media messicani, Gimenez ha sostenuto gli esami che hanno escluso fratture ed evidenziato una distorsione

Infortunio alla caviglia destra per Santiago Gimenez. Subentrato a Mora al 61' contro l'Inghilterra, che ha vinto 3-2 allo stadio Azteca guadagnandosi un posto ai quarti di finale con la Norvegia di Haaland, l'attaccante del Messico è stato costretto ad abbandonare il match nei minuti conclusivi. Un movimento innaturale (ma senza entrare a contrasto con Spence) per il 'Bebote', problema che ha obbligato il giocatore a lasciare il campo nel forcing finale e recarsi in ospedale per gli accertamenti. Esami che hanno escluso fratture alla caviglia destra già operata lo scorso dicembre: si tratta solo di una distorsione come riportato dai media messicani. Gimenez si era fermato per cinque mesi nell'ultima stagione a causa di un problema alla stessa caviglia, sottoposta a pulizia artroscopica ad Amsterdam dopo la decisione iniziale di procedere con la terapia conservativa.