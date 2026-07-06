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Mondiali 2026, le news di oggi e i risultati della notte

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Gli ottavi di finale continuano. Oggi scenderanno in campo altre due partite: Portogallo-Spagna alle 21:00 a Dallas e poi nella notte italiana (alle 02.00) gli Stati Uniti sfideranno il Belgio a Seattle. Negli Usa potrà giocare anche Balogun, la cui squalifica è stata sospesa dalla Fifa con la condizionale per un anno. Tutte le notizie dai Mondiali

BRASILE-NORVEGIA 1-2 - MESSICO-INGHILTERRA 2-3

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CR7 pre Portogallo-Spagna: "Mio ultimo Mondiale, mi ritirerò quando vorrò io"

Cristiano Ronaldo non arretra sul tema del ritiro: "Smetterò quando lo deciderò io, non quando lo vorrete voi". CR7 ha risposto alle domande sul suo futuro, riportando il focus sugli ottavi dei Mondiali: "È meno importante della partita contro la Spagna, speriamo non sia l'ultima". Poi, ai giornalisti: "Avete cercato di uccidermi negli ultimi 23 anni ma avete capito che era tempo perso". E su Yamal: "Ha un futuro brillante, ma se dai retta alle critiche sei perso"

Cristiano Ronaldo conferma: 'Questo è il mio ultimo Mondiale'. E parla del suo ritiro

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Le pagelle di Brasile-Norvegia

Da super Haaland al disastro brasiliano: tutti i voti

Le pagelle di Brasile-Norvegia 1-2

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Haaland elimina il Brasile! La Norvegia vince 2-1

Il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del Mondiale: Haaland firma due gol negli ultimi dieci minuti di partita e manda la sua Norvegia a uno storico quarto di finale. Sfideranno una tra Inghilterra e Messico. Tantissime occasioni sprecate dai brasiliani nel corso della partita, compreso un rigore fallito da Bruno Guimarães nel primo tempo e parato da Nyland, autore di parate eccezionali. Inutile l'1-2 di Neymar su rigore al 99'

Le partite di oggi

  • PORTOGALLO-SPAGNA:  lunedì 6 luglio, ore 21.00, Dallas Stadium
  • STATI UNITI-BELGIO: martedì 7 luglio, ore 02.00, Seattle Stadium

Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere

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