Cristiano Ronaldo non arretra sul tema del ritiro: "Smetterò quando lo deciderò io, non quando lo vorrete voi". CR7 ha risposto alle domande sul suo futuro, riportando il focus sugli ottavi dei Mondiali: "È meno importante della partita contro la Spagna, speriamo non sia l'ultima". Poi, ai giornalisti: "Avete cercato di uccidermi negli ultimi 23 anni ma avete capito che era tempo perso". E su Yamal: "Ha un futuro brillante, ma se dai retta alle critiche sei perso"