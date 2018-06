Mondiali, le squadre già qualificate agli ottavi

Girone C: Francia e Danimarca agli ottavi

Francia agli ottavi, da prima del girone e con 7 punti. La nazionale di Deschamps ha pareggiato contro la Danimarca che è passata da seconda e affronterà la prima del girone D, ossia la Croazia. Fuori Perù e Australia.

Girone D: Croazia e Argentina avanti

Chi ha in tasca il pass per il prossimo turno in questo raggruppamento è la Croazia, insieme all'Argentina. I primi hanno battuto 2-1 l'Islanda e si sono qualificati al comando del girone, dopo aver centrato tre vittorie in tre partite. Primo successo per la nazionale di Sampaoli contro la Nigeria: Messi affronterà la Francia. Nigeria e Islanda eliminate.

Girone E: Brasile e Svizzera passano il turno

Pericolo scampato per il Brasile. Neymar e compagni battono 2-0 la Serbia (reti di Paulinho e Thiago Silva) e volano agli ottavi da primi del girone E con 7 punti. I sudamericani sfideranno il Messico per provare a conquistare un posto nei quarti. Vola agli ottavi anche la Svizzera, che pareggia 2-2 contro la Costa Rica e supera il turno come seconda in classifica con 5 punti. La Nazionale di Petkovic se la vedrà contro la Svezia.