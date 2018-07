Suarez: "Io e tre milioni di persone aspettiamo Edi"

Della possibile assenza di Cavani ha parlato in conferenza stampa Luis Suarez, che ha sottolineato l’importanza del compagno di reparto. "Edi significa tanto per noi, è fondamentale per il nostro gioco e per il tipo di calciatore che è – ha detto Suarez –, lo sta dimostrando in queste partite ed è in un ottimo momento di forma, lo si è visto per i due gol che ha fatto e per il lavoro che svolge in campo. Sono tra le tre milioni di persone che aspettano il suo recupero. Purtroppo ci sono pochi giorni per recuperare, questo rende la situazione più difficili. Ma il desiderio, l'atteggiamento e l'impegno di Cavani ci sono, anche se alcune cose non dipendono da lui".