Sconfitta a sorpresa della Svezia contro la Georgia: Zlatan in campo per tutta la durata del match. La Russia dilaga con Cipro, "manita" della Macedonia del Nord ai danni dell'Armenia di Mkhitaryan. L'Azerbaigian guidato da Gianni De Biasi ko contro il Lussemburgo. Tre "italiani" della Serbia in gol nell'amichevole col Qatar