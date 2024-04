Al penultimo posto nel ranking Fifa ma in grado di superare il primo turno delle qualificazioni al Mondiale 2026, la Nazionale caraibica sogna in grande e ha lanciato un annuncio sui social: ecco il casting di reclutamento per nuovi giocatori, appello destinato a "tutti coloro che hanno origini di Anguilla e giocano a calcio, oppure conoscono qualche giocatore che ha le nostre origini". Basterà per l'impresa?

Al ritorno in patria, lo scorso marzo, erano stati accolti come "i nostri eroi" in una giornata che la Federcalcio descriveva così: "Stiamo vivendo un momento di festa nazionale". E non potrebbe diversamente per la Nazionale di Anguilla, penultima nel ranking Fifa chiuso da San Marino, che aveva superato il primo turno delle qualificazioni Concacaf al Mondiale 2026. Merito del doppio pareggio e della vittoria ai rigori contro Turks e Caicos, altra piccola rappresentativa caraibica. Mai Anguilla si era spinta così in avanti, squadra relegata in coda alla classifica mondiale ma ammessa al secondo giro di qualificazioni: a giugno se la vedrà nel girone contro le più attrezzate El Salvador, Suriname, Porto Rico e Saint Vincent e Grenadine. Ecco perché è stata lanciata una curiosa iniziativa per continuare a sognare.