Così come già accaduto contro la Scozia, tanti tifosi ucraini hanno seguito la loro nazionale al Cardiff City Stadium nel match decisivo contro Bale e compagni per la qualificazione a Qatar 2022. Sugli spalti molta commozione e la solidarietà del pubblico di casa, ma anche sorrisi e gioia per una grande possibilità, seppur sfumata. Le foto più belle della partita, in campo, ma soprattutto fuori. Alla fine è il Galles a conquistare il pass per Qatar 2022: Ucraina battuta 1-0

