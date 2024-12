Appuntamento venerdì 13 dicembre a Zurigo per i sorteggi dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026. Si comincerà alle 12, diretta su Sky Sport 24 (canale 200) e in streaming su NOW,. L'Italia sarà presente come testa di serie, ma potrà scoprire le proprie avversarie solo a marzo 2025, quando si giocheranno i quarti di finale di Nations League QUALIFICAZIONI AI MONDIALI '26: COSA C'È DA SAPERE

Parte ufficialmente il cammino per la Nazionale azzurra guidata da Luciano Spalletti verso i Mondiali del 2026: venerdì 13 dicembre a Zurigo ci saranno i sorteggi dei gironi di qualificazione. Si comincerà alle 12, in diretta su Sky Sport 24 (canale 200) e in streaming su NOW, con Giorgia Cenni e Stefando De Grandis in studio insieme con Valentina Mariani per tutti i commenti.

Le teste di serie del sorteggio Sono già stabilite le teste di serie dopo i gironi di Nations League, con l'Italia che sarà nella prima fascia insieme con Portogallo, Croazia, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Danimarca, Inghilterra, Belgio, Svizzera e Austria, ma con la possibilità di incontrare comunque delle difficoltà nel proprio percorso. Il cammino degli azzurri dipenderà anche dall'esito del quarto di finale di Nations League. Vedi anche Clicca qui per scoprire tutte le fasce

La situazione in "sospeso" dell'Italia La Nazionale azzurra avrà la sicurezza di chi affronterà nelle qualificazioni ai Mondiali solamente a marzo 2025. Infatti, le 8 squadre qualificate ai quarti di Nations League (che si giocheranno tra il 20 e 23 marzo 2025), vengono inserite nel sorteggio tra le "vincitrici delle qualificazioni Nations League" in due gruppi "sospesi": uno per la vincente e uno per la perdente dei quarti. Chi vince il suo quarto di finale, si troverà in un gruppo da 4 squadre (perché poi a giugno giocherà anche la Final Four); chi perde potrà invece capitare in un girone da 4 o da 5, sulla base del sorteggio. In questo caso vincere il quarto di finale (con la Germania) non assicura il passaggio a un gruppo più semplice di qualificazione. Leggi anche Spalletti: "Mondiale? Dobbiamo essere all'altezza"

Qualificazioni europee: il regolamento Le Nazionali previste per il sorteggio sono 54 divise in 12 gironi: sei gruppi da cinque squadre e sei gruppi da quattro squadre. Le vincitrici dei singoli gironi si qualificano direttamente ai Mondiali 2026. Gli altri posti vengono invece assegnati attraverso gli spareggi tra le 12 squadre arrivate seconde nei gironi e le 4 migliori Nazionali di Nations League (una per ogni serie) non qualificate come secondo o terze dai gironi. Le 16 partecipanti agli spareggi saranno a loro volta suddivise in quattro percorsi da quattro squadre ciascuno, con semifinali e finale da giocare a marzo 2026.