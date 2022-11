È il Mondiale delle difese, dove la prima preoccupazione è non prenderle e poi cercare il gol vittoria. Così si sono conquistati la loro qualificazione agli ottavi anche gli Stati Uniti che, nella fase a gironi, sono stati trafitti solo dal gol di Bale su rigore. C'è chi ha fatto addirittura meglio (con 90 minuti in meno giocati finora), ma tra i portieri a chi appartiene il record di imbattibilità (considerando anche due edizioni di fila)? Ecco la classifica completa: al 1° posto c'è un italiano, ma non è Buffon