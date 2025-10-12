La seconda puntata di 'Squadre Impossibili' è un viaggio nel sogno spezzato della vera underdog che stava stupendo tutti sul piano internazionale: storia romantica della nazione più grande del mondo a non essersi mai qualificata a una Coppa del mondo. Una filosofia ben precisa li ha portati a un passo dal traguardo: puntare sugli olandesi. Con l'aiuto dell'ex presidente dell'Inter Erick Thohir
