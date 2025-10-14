Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

Dal Partenone alla polvere: la lunga (e forse infinita) crisi del calcio greco

Giovanni Rispoli

Giovanni Rispoli
©Getty

Vent’anni dopo la favola di Rehhagel, col titolo Europeo vinto in Portogallo, la nazionale ellenica vive la crisi più profonda della sua storia recente. La sconfitta contro la Danimarca certifica l’addio al terzo Mondiale consecutivo dopo aver saltato anche gli ultimi tre Europei. Cosa resta del sogno greco?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ