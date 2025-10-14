Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

Non solo Capo Verde, anche la Nuova Caledonia sogna il Mondiale

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Il successo di Capo Verde riporta a quelle altre realtà che vivono il calcio da poco o senza molti successi, ma che sognano l'impresa per il prossimo Mondiale. Tra queste, la Nuova Caledonia sta scalando molte posizioni. E la partita contro Gibilterra ha avuto un sapore geopolitico molto particolare

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ