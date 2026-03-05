Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi

Paralimpiadi, la prima edizione fu in Italia: la storia di Roma 1960

Alberto Pontara

Alberto Pontara

Iniziano le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. Un ritorno a casa per il movimento paralimpico che vide la luce proprio in Italia nel 1960 subito dopo le Olimpiadi di Roma. Grazie all'impegno e alla genialità di un medico italiano, Antonio Maglio. La storia di una meravigliosa impresa

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ