Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Cannavaro: "Mai stato vicino alla Nazionale, contro l'Uzbekistan sarà dura per tutti"

Marco Nosotti

Tornato nella sua Napoli per i venti anni della Fondazione Cannavaro Ferrara, Fabio Cannavaro si racconta a Sky Sport Insider. L'esperienza in Asia, il Mondiale con l'Uzbekistan, l'Italia di Gattuso e nuovi sogni da realizzare: le parole dell'ex capitano azzurro

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ