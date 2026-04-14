Era stata Claudia Sheinbaum, presidente del Messico, ad annunciare che la Fifa aveva deciso di non spostare dagli Stati Uniti al Messico le partite dei Mondiali di calcio che dovrebbe disputare l' Iran, nonostante la guerra in corso in Medio Oriente, definendola una "decisione definitiva". I dubbi sulla partecipazione dell'Iran al torneo, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico a partire dall'11 giugno, sono aumentati con il protrarsi del conflitto. Il calendario del Mondiale 2026 prevede che l'Iran disputi le tre partite della fase a gironi fra Los Angeles e Seattle. L’Iran è inserito nel Gruppo G, insieme a Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto.