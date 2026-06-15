Mondiali 2026, le partite di oggi: tocca a Spagna e Belgio. Nella notte anche l'IranDAY 5
Quinta giornata dei Mondiali 2026, altre otto squadre faranno il proprio esordio nella competizione tra la giornata di oggi, lunedì 15 giugno e la notte. Alle 18 sarà il turno della Spagna che affronterà Capo Verde, mentre alle 21 scenderanno in campo Belgio ed Egitto. A mezzanotte (italiana) Arabia Saudita-Uruguay e alle 3 (italiane) l'esordio dell'Iran contro la Nuova Zelanda. Qui calendario e orari delle partite
Un'altra giornata di esordi ai Mondiali 2026: dopo Germania-Curacao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia Tunisia, scenderà in campo la Spagna di de la Fuente. La Nazionale spagnola farà il suo debutto contro Capo Verde ad Atlanta alle ore 18 italiane per il gruppo H. Alle 21 sarà la volta di Belgio ed Egitto che si affronteranno a Seattle aprendo il gruppo G.
Le altre due partite della notte
La prima dei gruppi G e H si conclude con altre due partite. A mezzanotte (italiana) Arabia Saudita-Uruguay a Miami nel girone della Spagna, mentre alle ore 3 (italiane) esordirà l'Iran contro la Nuova Zelanda a Los Angeles.
Mondiali, le partite in programma oggi
- GRUPPO H: SPAGNA-CAPO VERDE lunedì 15 giugno ore 18
- GRUPPO G: BELGIO-EGITTO lunedì 15 giugno 13 giugno ore 21
- GRUPPO H: ARABIA SAUDITA-URUGUAY martedì 16 giugno ore 00 (data e orario italiano)
- GRUPPO G: IRAN-NUOVA ZELANDA martedì 16 giugno ore 3 (data e orario italiano)