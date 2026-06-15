Quinta giornata dei Mondiali 2026, altre otto squadre faranno il proprio esordio nella competizione tra la giornata di oggi, lunedì 15 giugno e la notte. Alle 18 sarà il turno della Spagna che affronterà Capo Verde, mentre alle 21 scenderanno in campo Belgio ed Egitto. A mezzanotte (italiana) Arabia Saudita-Uruguay e alle 3 (italiane) l'esordio dell'Iran contro la Nuova Zelanda. Qui calendario e orari delle partite

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