Mondiali 2026, le news di oggi e i risultati della notte: attesa per la Spagna di Yamal
I Mondiali 2026 continuano e nella quinta giornata saranno otto le squadre in campo. Alle 18 scenderanno in campo Spagna-Capo Verde, seguita alle 21 da Belgio-Egitto. A mezzanotte sarà il turno di Arabia Saudita-Uruguay, con Iran-Nuova Zelanda in campo alle 3. Qui tutte le principali notizie di giornata
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Mondiale 2026, cosa è successo nella notte
Il Ct Amir Ghalenoei: "Siamo qui per giocare a calcio, il calcio è separato dalla politica"
Nel corso della conferenza stampa al Los Angeles Stadium, il ct Melli Amir Ghalenoei ha detto: "Siamo qui per giocare a calcio. Siamo qui per rappresentare, con tutto il rispetto, il popolo iraniano: gli iraniani nel nostro Paese e quelli della diaspora. Non siamo persone politiche, il calcio è separato dalla politica". Alle 3, questa notte l’esordio della nazionale iraniana contro la Nuova Zelanda, mentre resta sullo sfondo l’annuncio di una tregua tra Teheran e Washington che potrebbe mettere fine alla guerra e alle tensioni delle ultime settimane
Taremi: "Troppa tensione intorno a noi"
Dopo l’arrivo a Los Angeles (da Tijuana), città di confine messicana dove la squadra ha la sede), avendo dovuto rinunciare a quella inizialmente scelta di Tucson (in Arizona), c’è stata la conferenza del ct Melli Amir Ghalenoei e di Mehdi Taremi. L’ex attaccante dell’Inter ha ammesso di aver sentito all’arrivo negli Stati Uniti "molta tensione" intorno alla sua nazionale. "Non ha colpito soltanto l’Iran e non soltanto i giocatori, ma anche gli arbitri. Molti Paesi – ha spiegato – hanno avuto problemi con i visti. Questa tensione mina il messaggio della Fifa, che dovrebbe promuovere pace e gioia"
Uruguay: problemi di documenti nel volo e partenza ritardata di 3 ore
Problemi di documenti per il volo che avrebbe dovuto portare l'Uruguay da Cancun a Miami dove a mezzanotte (orario italiano) giocherà la partita d'esordio ai Mondiali 2026 contro l'Arabia Saudita: la Nazionale di Marcelo Bielsa ha dovuto fare i conti con un problema burocratico con il volo che non aveva i documenti per entrare negli Stati Uniti. Nel VIDEO con Gianluigi Bagnulo le ultime sul tema
La classifica del Girone A
- Messico 3
- Corea 3
- Repubblica Ceca 0
- Sudafrica 0
Mondiali, l'Iran è arrivato a Los Angeles
La nazionale iraniana è atterrata a Los Angeles, alla vigilia della partita d'esordio ai Mondiali contro la Nuova Zelanda, che si giocherà martedì 16 alle 03:00 (orario italiano). La Nazionale è arrivata a bordo di un volo proveniente da Tijuana, la città di confine messicana dove la squadra ha la sede del ritiro. Secondo i regolamenti Fifa la nazionale iraniana, una volta arrivata a Los Angeles, dovrà adempiere gli obblighi con i media.
La classifica del gruppo F
La Svezia approfitta del pareggio tra Giappone e Paesi Bassi e si porta momentaneamente in testa nel gruppo F. La situazione
La Nazionale di Potter apre con una 'manita'
Il super attacco (Gyokeres e Isak) già tirato a lucido, un grande Yasin Ayari che apre e chiude l'incontro. La Svezia travolge la Tunisia e si porta momentaneamente in testa nel gruppo E. Tutto nella gallery dedicata
La Svezia dilaga alla 'prima': manita alla TunisiaVai al contenuto
La classifica del Gruppo E
La situazione dopo la vittoria di Germania e Costa d'Avorio
La Costa d'Avorio vince all'esordio
L'Ecuador colpisce tre legni e, quando sembrava essere tutto destinato verso lo 0-0, la Costa d'Avorio ha vinto la sfida dell'esordio al 90'. Lo ha fatto grazie a due ex giocatori della Serie A l'ex torinista Singo (assistman), e l'ex atalantino Amad Diallo (che ha fatto gol). Tutto nella gallery dedicata
L'Ecuador colpisce tre legni, la Costa d'Avorio vince al 90'Vai al contenuto
Olanda-Giappone 2-2: Kamada pareggia nel finale
Termina con un pareggio ricco di gol la sfida tra Olanda e Giappone, con tutte le emozioni nel secondo tempo. A sbloccare la partita è van Djik (51'), seguito da Nakamura (57') pochi minuti più tardi. Gli Orange si sono poi riportati in vantaggio con Summerville (64') ma al termine della partita Kamada (88') ha regalato un punto preziosissimo alla sua squadra
Germania-Curacao 7-1: gol storico di Comenencia, poi la valanga tedesca
Niente da fare per Curacao, che nonostante la rete di Comenencia, è stato battuto 7-1 dalla Germania. In gol Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Havertz (doppietta), Brown e Undav.
Le partite di oggi
- GRUPPO H: SPAGNA-CAPO VERDE lunedì 15 giugno ore 18
- GRUPPO G: BELGIO-EGITTO lunedì 15 giugno 13 giugno ore 21
- GRUPPO H: ARABIA SAUDITA-URUGUAY martedì 16 giugno ore 00 (data e orario italiano)
- GRUPPO G: IRAN-NUOVA ZELANDA martedì 16 giugno ore 3 (data e orario italiano)