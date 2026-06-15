Dopo l’arrivo a Los Angeles (da Tijuana), città di confine messicana dove la squadra ha la sede), avendo dovuto rinunciare a quella inizialmente scelta di Tucson (in Arizona), c’è stata la conferenza del ct Melli Amir Ghalenoei e di Mehdi Taremi. L’ex attaccante dell’Inter ha ammesso di aver sentito all’arrivo negli Stati Uniti "molta tensione" intorno alla sua nazionale. "Non ha colpito soltanto l’Iran e non soltanto i giocatori, ma anche gli arbitri. Molti Paesi – ha spiegato – hanno avuto problemi con i visti. Questa tensione mina il messaggio della Fifa, che dovrebbe promuovere pace e gioia"