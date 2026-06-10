Pesce norvegese, formaggio tipico e migliaia di arance spedite negli Stati Uniti: la Norvegia non lascia nulla al caso in vista dei Mondiali. La federazione ha inserito nella delegazione tre chef di alto livello che seguiranno la squadra per tutta la competizione, garantendo ai giocatori un'alimentazione il più possibile vicina a quella abituale. Nel bagaglio della nazionale di Haaland ci sono circa 300 kg di pesce, 116 kg di brunost e oltre 6mila arance per preparare succhi freschi ogni giorno

La Norvegia cura ogni dettaglio in vista dei Mondiali 2026, soprattutto l'alimentazione dei propri calciatori. Per accompagnare Erling Haaland e compagni negli Stati Uniti, la federazione ha scelto tre chef di primo piano: Aron Espeland, campione olimpico con la nazionale norvegese di cucina nel 2020, Eirik Tufte e Christian Karlsson, cuoco della nazionale scandinava dagli anni Novanta.

L'obiettivo è permettere ai giocatori di continuare a seguire le proprie abitudini alimentari anche lontano da casa. Per questo motivo gran parte delle materie prime arriverà direttamente... dalla Norvegia! Tra i prodotti che sono stati trasportati negli Usa spiccano circa 300 kg di pesce, soprattutto salmone e altre varietà locali, oltre a 116 kg di brunost, il tradizionale formaggio "scuro" norvegese. Ma non è tutto.