Così come le cerimonie di apertura, anche le mascotte saranno tre, come i paesi ospitanti. Ognuna ideata per riflettere fedelmente la cultura, il patrimonio e lo spirito delle rispettive nazioni, simboleggiando unità, diversità e una passione condivisa per il calcio. Maple l'alce (Canada), Clutch l'aquila (Stati Uniti) e Zayu il giaguaro (Messico), saranno - anche - loro le protagoniste di questi Mondiali