Ci siamo, iniziano i Mondiali 2026. 48 squadre, 3 paesi ospitanti e prima cerimonia d'apertura dallo Stadio Azteca di Città del Messico: una enorme Coppa del Mondo di carta "emerge" al centro del campo, poi cantano Manà e Shakira con l'inno ufficiale dei Mondiali. Al termine della cerimonia, la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Nel nostro liveblog tutto il racconto
L'arrivo delle squadre
I ballerini "dorati" che hanno partecipato alla cerimonia hanno anche accolto i giocatori di Messico e Sudafrica al loro arrivo all'Azteca
Le formazioni ufficiali di Messico-Sudafrica
Sono uscite intanto le formazioni ufficiali della gara inaugurale. Qui con il racconto LIVE della partita
Messico-Sudafrica, il risultato della gara inaugurale dei Mondiali 2026 LIVEVai al contenuto
Il "Dai Dai" di Shakira per iniziare il Mondiale
Shakira con Burna Boy e 50 ballerini al seguito esegue per la prima volta in pubblico l'inno di questo Mondiale: "Dai Dai"
Il momento di Shakira!
Lo show musicale prosegue con J Balvin e poi l'attesissima Shakira!
Una dedica per la Coppa
E' il momento del cantante venezuelano Danny Ocean, che accompagnato da ballerine in coloratissimi abiti tradizionali messicani canta "Partitazo". E poi si prosegue con i Los Ángeles Azules e la spagnola (naturalizzata messicana) Belinda che cantano "Por ella", "Per lei", dedicato... alla Coppa del Mondo naturalmente
Tutti cantano con i Manà
Dopo il benvenuto "ufficiale", sul palco assieme all'enorme Coppa del Mondo comparsa dal sottosuolo, ci sono i Manà che fanno cantare tutto l'Azteca
Al centro del campo un'enorme Coppa del Mondo
Inizia la cerimonia. Al centro del campo c'è inizialmente un enorme mappamondo dorato attorno al quale danzano 120 giocatori "placcati" in oro. Poi il globo lentamente si solleva ed emerge la Coppa del Mondo, realizzata con fogli di carta traforati come nella tradizione messicana
Tutto il mito dell'Azteca
All'Azteca sta per iniziare la cerimonia d'apertura, la terza che ospiterà questo mitico stadio (dopo le edizioni del 1970 e del 1986). Ma l'Azteca è anche Italia-Germania 4-3, i gol di Maradona (quello di mano e, poco dopo, il più bello della storia), Pelé che alza al cielo la Coppa del Mondo...
I giocatori del Sudafrica arrivano cantando
Suggestivo l'arrivo dei giocatori del Sudafrica, giunti all'Azteca cantando e ballando. Siamo in pieno spirito Mondiale
La cerimonia sta per cominciare
Tutto pronto per l'inizio della cerimonia di apertura: uno spettacolo unico che darà il via ai tanto attesi Mondiali 2026. Lo show durerà per circa 90 minuti, come una partita, e precederà il match inaugurale Messico-Sudafrica
Mondiali 2026: tutti i convocati delle squadre
E adesso torniamo un po' a parlare di calcio, di seguito tutti i convocati delle 48 squadre che parteciperanno ai Mondiali. Tra conferme, sorprese e grandi assenti
Tutti i giocatori convocati dalle 48 nazionali ai MondialiVai al contenuto
Mondiali 2026, anche le mascotte saranno tre
Così come le cerimonie di apertura, anche le mascotte saranno tre, come i paesi ospitanti. Ognuna ideata per riflettere fedelmente la cultura, il patrimonio e lo spirito delle rispettive nazioni, simboleggiando unità, diversità e una passione condivisa per il calcio. Maple l'alce (Canada), Clutch l'aquila (Stati Uniti) e Zayu il giaguaro (Messico), saranno - anche - loro le protagoniste di questi Mondiali
Quando Tshabalala zittì le vuvuzelas
Quel Mondiale del 2010 iniziò con uno swooooosh. È il rumore che farebbe quel tiro se lo si disegnasse in un fumetto. Uno swooooosh in un mare di bzzzzzz, che poi era quell’insopportabile ronzio di fondo ricreato a ogni partita in ogni stadio del Sudafrica dalle vuvuzelas, le trombette del luogo che imparammo presto a conoscere. Il gol di Tshabalala nella partita inaugurale tra il Sudafrica e il Messico ha il merito di zittirle per qualche secondo.
Qui il racconto di quel gol (e la rubrica che racconta il Mondiale con "un gol al giorno")
Il giorno in cui Tshabalala riuscì a zittire le vuvuzelas (ma per poco)Vai al contenuto
Messico-Sudafrica apre il Mondiale. Come nel 2010
Sedici anni fa il Sudafrica era padrone di casa e finì 1-1
Ripassiamo il testo di "Dai Dai"
Alla cerimonia, come detto, Shakira e Burna Boy si esibiranno con "Dai Dai", l'inno ufficiale dei Mondiali. Dopo "Waka Waka", la star colombiana torna con un altro tormentone per i campionati del Mondo. E tu lo sai il testo? Ripassiamolo insieme (con il ritornello in italiano)
Mondiali 2026, il ritornello della canzone di Shakira è in italianoVai al contenuto
Ospiti internazionali: occhi puntati su Shakira. Presente anche Andrea Bocelli
A Città del Messico gli occhi saranno puntati soprattutto su Shakira, che canterà - insieme a Burna Boy - "Dai Dai", l'inno ufficiale di questi Mondiali. Attesi per lo show anche altri grandi artisti internazionali: i messicani Alejandro Fernández, Lila Downs e Belinda, il venezuelano Danny Ocean, il colombiano J Balvin e la sudafricana Tyla, oltre ai Maná e ai Los Ángeles Azules. Andrea Bocelli invece rappresenterà l'Italia. Il tenore si esibirà con Ejae cantando l'inno "DNA" firmato insieme a David Guetta, Megan Thee Stallion e - appunto - Ejae
Il programma di oggi: Messico-Sudafrica la partita inaugurale
Questa sera non ci sarà soltanto la cerimonia di apertura, ma anche la partita inaugurale del torneo. Alle ore 21 italiane allo Stadio Azteca scenderanno in campo Messico e Sudafrica. Ma non sarà l'unica partita di giornata: ecco il programma completo di oggi
Mondiali 2026, le partite in programma oggiVai al contenuto
La prima di tre cerimonie
Tre paesi ospitanti, tre cerimonie di apertura. Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio ci saranno infatti tre diversi eventi. La prima tra poco meno di un'ora dal Messico, la seconda andrà in scena in Canada - a Toronto - il 12 giugno alle ore 19.30 italiane e la terza sarà a Los Angeles il 13 giugno alle ore 1.30 italiane
Mondiali 2026: tutto pronto per la cerimonia di apertura
L'attesa è finita: oggi iniziano i Mondiali 2026. Dallo Stadio Azteca di Città del Messico la partita inaugurale della competizione tra Messico e Sudafrica. Prima però tutto lo spettacolo della cerimonia di apertura. Segui il nostro liveblog