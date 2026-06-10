Sarà il primo impianto della storia ad ospitare tre diverse edizioni del Mondiale. La gara inaugurale si giocò esattamente 60 anni fa: in campo c’era il Torino di Nereo Rocco. Il nome fruttò un abbonamento a vita. Sul prato di questo stadio la storia ha consacrato Pelé, Maradona e l’Italia. Durante la Pandemia, sulle tribune vuote c’era un solo spettatore: Nachito. Lo stadio del secolo si trova a Santa Ursula, a Città del Messico