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Inghilterra derubata, spariti palloni e scarpini ai Mondiali negli Usa

Mondiali

Come riporta la Bbc, l'Inghilterra avrebbe subito il furto del materiale tecnico nel trasferimento verso la struttura che ospiterà Kane e compagni a Kansas City, negli Stati Uniti. Mentre le autorità americane stanno indagando sul caso, Sky Sports Uk riferisce che parte dell'attrezzatura è già stata recuperata

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L'avventura americana dell'Inghilterra non inizia nel migliore dei modi: secondo quanto riporta la Bbc, infatti, è stata rubata buona parte del materiale tecnico che la Nazionale allenata da Tuchel avrebbe dovuto usare negli allenamenti allo Swope Soccer Village di Kansas City. Un "numero significativo " di palloni, divise da gioco e altri oggetti, comprese le scare da calcio personalizzate di alcuni giocatori (come Kane e Bellingham), sono spariti dal van che li trasportava dalla Florida, sede del ritiro pre-mondiale, verso la nuova base inglese nel Missouri. La squadra, che arriverà a Kansas City nella serata del 13 giugno, dovrebbe svolgere il primo allenamento completo domenica 14 giugno. Sky Sports Uk ha fatto sapere che la maggior parte degli oggetti è stata già recuperata. Un portavoce del dipartimento di polizia di Kansas City ha dichiarato, sul caso: "Stiamo indagando su un possibile furto di attrezzature da un veicolo della squadra arrivato a Kansas City questa sera, da cui risultavano mancanti alcuni oggetti. Due persone sospettate sono state fermate in attesa di ulteriori indagini". Certamente, l'Inghilterra sperava di iniziare il proprio Mondiale in tutt'altra maniera...

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