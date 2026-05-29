Ivan Perišić è il giocatore che ha partecipato a più gol nei principali tornei internazionali con la Croazia (10 gol e otto assist tra Coppa del Mondo ed Europei). È inoltre uno dei tre, insieme a Lionel Messi e Neymar, ad aver segnato e fornito almeno un assist in ciascuna delle ultime tre edizioni della Coppa del Mondo.