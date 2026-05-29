Inghilterra-Croazia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Probabilmente la gara sulla carta più equilibrata di quelle in programma per la prima giornata dei Mondiali: a Dallas si affrontano Inghilterra. Tuchel sceglie Madueke e non Saka, Kane al centro dell'attacco. Dalic con i veterani Modric e Perisic dal 1'. In attacco Musa, c'è anche Baturina. Calcio d'inizio alle 22
LE FORMAZIONI UFFICIALI
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel
CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Pasalic, Perisic; Sucic P., Baturina; Musa. Ct. Dalic
Le formazioni ufficiali
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel
CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Pasalic, Perisic; Sucic P., Baturina; Musa. Ct. Dalic
Statistiche e curiosità
Inghilterra e Croazia si affrontano per la seconda volta in Coppa del Mondo: il loro unico precedente risale alla semifinale del torneo del 2018, vinta dalla Croazia per 2-1 dopo i tempi supplementari.
Quarta sfida tra Inghilterra e Croazia nei principali tornei internazionali
Questa sarà la quarta sfida tra Inghilterra e Croazia in uno dei principali tornei internazionali nel XXI secolo: due in Coppa del Mondo (un successo per i croati finora, nella semifinale del 2018) e due agli Europei UEFA (due vittorie per gli inglesi). Solo contro la Svezia (quattro) l'Inghilterra ha disputato almeno altrettante sfide nei tornei considerati in questo secolo.
Inghilterra, 17^ partecipazione ai Mondiali
L'Inghilterra raggiunge la sua 17^ partecipazione alla Coppa del Mondo, l'ottava consecutiva; si tratta della striscia più lunga per la nazionale inglese da quando mancò la qualificazione nel 1994, edizione in cui il torneo si tenne per l'ultima volta negli Stati Uniti.
Dal 1966, l'Inghilterra ha superato i quarti solo nel 1990 e nel 2018
Dalla vittoria del suo unico titolo mondiale nel 1966, l'Inghilterra ha superato i quarti di finale solo in due occasioni: nel 1990 (quarto posto) e nel 2018 (quarto posto).
Inghilterra ko solo una volta nelle ultime otto gare d'esordio ai Mondiali
L'Inghilterra ha perso solo una delle ultime otto partite d'esordio in Coppa del Mondo (4 vittorie, 3 pareggi) - sconfitta per 2-1 contro l'Italia nel 2014. Al contrario, la Croazia ha vinto solo uno degli ultimi cinque debutti (1 pareggio, 3 sconfitte): 2-0 contro la Nigeria nel 2018.
L'Inghilterra ha vinto tutte le gare di qualificazione ai Mondiali 2026
L'Inghilterra è stata una delle due nazionali UEFA, insieme alla Norvegia, ad aver vinto il 100% delle partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 (otto su otto), e l'unica a non aver subito nemmeno un gol. La Croazia invece ha vinto sette delle otto gare disputate, pareggiando solo contro la Repubblica Ceca (0-0 a Praga).
Croazia, settima partecipazione ai Mondiali
Questa è la settima partecipazione della Croazia alla Coppa del Mondo. Nelle sei precedenti è stata eliminata tre volte nella fase a gironi, mentre nelle altre tre ha sempre chiuso tra le prime tre classificate.
Croazia in semifinale nelle ultime due edizioni dei Mondiali
La Croazia è una delle due nazionali ad aver raggiunto la semifinale in ciascuna delle ultime due edizioni della Coppa del Mondo, insieme alla Francia.
Croazia imbattuta nella fase a girone negli ultimi due Mondiali
La Croazia è imbattuta nelle partite della fase a gironi di Coppa del Mondo nelle ultime due edizioni del torneo (4 vittorie, 2 pareggi) e ha subito solo due gol nel parziale. L'ultima sconfitta ai gironi risale al 2014 contro il Messico (1-3).
Solo Mbappé meglio di Kane nelle ultime due edizioni dei Mondiali
Solo Kylian Mbappé (12) ha segnato più gol di Harry Kane (otto) nelle ultime due edizioni della Coppa del Mondo. Se Kane dovesse scendere in campo contro la Croazia, raggiungerebbe quota 30 presenze nei principali tornei internazionali (Mondiali + Europei), superando qualsiasi altro giocatore nella storia dell'Inghilterra.
Per Modric quinta partecipazione ai Mondiali
Se Luka Modrić dovesse giocare, entrerebbe nel ristretto gruppo di calciatori europei ad aver partecipato a cinque edizioni della Coppa del Mondo. Modrić ha completato 175 line-breaking passes nelle ultime due edizioni del torneo, 50 più di qualsiasi altro giocatore.
Perisic miglior marcatore della Croazia nei grandi tornei internazionali
Ivan Perišić è il giocatore che ha partecipato a più gol nei principali tornei internazionali con la Croazia (10 gol e otto assist tra Coppa del Mondo ed Europei). È inoltre uno dei tre, insieme a Lionel Messi e Neymar, ad aver segnato e fornito almeno un assist in ciascuna delle ultime tre edizioni della Coppa del Mondo.