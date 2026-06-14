" L'espressione 'essere favoriti' è puramente letteraria . Cosa significa essere favoriti? Significa essere tra le contendenti, ma non ti garantisce nulla". Inizia così la conferenza stampa di Luis De La Fuente alla vigilia del debutto della Spagna al Mondiale contro Capo Verde . Per il Ct iberico questa edizione è quella con più squadre favorite al successo finale ma l'obiettivo della sua Nazionale è chiaro. "Con umiltà e prudenza, procederemo un passo alla volta per vedere fin dove possiamo arrivare. Cercheremo di vincere la Coppa del Mondo ", ha affermato.

De La Fuente: "Yamal è in perfette condizioni"

Spazio poi alle questioni di campo, con le condizioni di Yamal al centro dell'attenzione. "La notizia migliore è che Lamine è in perfette condizioni. Sta andando alla grande, si allena bene. Tutti i giocatori sono disponibili", ha spiegato l'allenatore spagnolo. La stella del Barcellona, che si è infortunata al bicipite femorale sinistro lo scorso 22 aprile durante la partita contro il Celta Vigo, sarà della partita contro Capo Verde. "Abbiamo seguito le istruzioni dello staff tecnico. Lamine è in grado di giocare senza problemi, ma non per tutti i 90 minuti. È in perfette condizioni per giocare qualche minuto. Se non fosse così, non sarebbe in panchina", ha precisato De La Fuente.