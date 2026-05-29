Questo sarà il primo incontro in assoluto tra la Spagna e Capo Verde.
Spagna-Capo Verde, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Esordio nel gruppo H anche per la Spagna, campione d'Europa in carica, che sfida Capo Verde. De La Fuente schiera il tridente d'attacco Ferran Torres-Oyarzabal-Gavi. Bubista con Livramento punta di riferimento. Calcio d'inizio alle 18, si gioca ad Atlanta
FORMAZIONI UFFICIALI
SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Oyarzabal, Gavi. Ct. De La Fuente
CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Cabral S.; Pina, Duarte; Mendes, Monteiro, Cabral J.; Rocha Livramento. Ct. Bubista
Cucurella cambia squadra
Uno dei titolari di questa sera, Marc Cucurella, ha cambiato squadra di club oggi, diventato ufficialmente del Real Madrid.
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La classifica marcatori
Con la doppietta alla Tunisia, il centrocampista del Brighton Yasin Ayari (Svezia) ha raggiunto in testa alla classifica dei marcatori del Mondiale Folarin Balogun e Kai Havertz.
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Le classifiche di tutti i gironi
Accedono ai sedicesimi di finale del Mondiale le prime due di ogni girone più le 8 migliori terze.
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Formazioni ufficiali
SPAGNA (4-3-3):Unai Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Ferran Torres, Oyarzabal, Gavi. Ct. De La Fuente
CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Cabral S.; Pina, Duarte; Mendes, Monteiro, Cabral J.; Rocha Livramento. Ct. Bubista
La Nigeria è l'unica squadra della CAF ad aver battuto la Spagna ai Mondiali, riuscendoci nella fase a gironi dell'edizione 1998 (3-2). I due precedenti più recenti della Spagna contro avversarie africane sono stati entrambi contro il Marocco ed entrambi terminati in pareggio (2-2 nel 2018, 0-0 nel 2022).
La Spagna parteciperà per la 17^ volta a un Mondiale FIFA, dopo aver chiuso al primo posto il girone E di qualificazione UEFA davanti alla Turchia. Si tratta inoltre della 13ª partecipazione consecutiva alla Coppa del Mondo, la seconda striscia aperta più lunga per una nazionale europea, dopo la Germania (19).
Il trionfo della Spagna ai Mondiali del 2010 rappresenta l'unica volta in cui la nazionale iberica ha raggiunto le semifinali nelle ultime 14 partecipazioni al torneo. La Spagna ha vinto solo una delle ultime sei partite giocate ai Mondiali (4 pareggi, 1 sconfitta), il 7-0 contro la Costa Rica nella fase a gironi del 2022.
La Spagna, vincitrice dell'ultimo Europeo, punta a detenere contemporaneamente il trofeo dell'EURO e quello della Coppa del Mondo FIFA, un'impresa già riuscita alla Germania Ovest (EURO 1972, Mondiale 1974), alla Francia (Mondiale 1998, EURO 2000) e alla stessa Spagna (EURO 2008, Mondiale 2010, EURO 2012).
La Spagna ha registrato una media di 9.7 tiri nello specchio a partita nelle qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo 2026, dato più alto di qualsiasi altra nazionale.
Capo Verde è la 14^ nazionale africana a partecipare alla Coppa del Mondo. La squadra punta a diventare la prima formazione della CAF a raggiungere la fase a eliminazione diretta al debutto dopo il Ghana nel 2006.
Capo Verde ha chiuso al primo posto il proprio girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, davanti al Camerun, registrando una sola sconfitta, in trasferta proprio contro il Camerun (4-1); è la squadra che ha registrato la differenza reti più bassa (+8) tra quelle della CAF qualificate alla fase finale.
Dopo aver vinto solo una delle prime tre partite di qualificazione CAF alla Coppa del Mondo 2026 (1 pareggio, 1 sconfitta), Capo Verde ha concluso il percorso con sei vittorie nelle successive sette gare (1 pareggio).
Capo Verde ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in tre delle sue quattro partecipazioni alla Coppa d'Africa, ottenendo i migliori risultati nel 2013 e nel 2023, quando ha raggiunto i quarti di finale.
Mikel Oyarzabal, autore del gol decisivo della Spagna nei minuti conclusivi della finale di EURO 2024, è stato uno dei soli tre giocatori a partecipare a 10 o più reti nelle qualificazioni UEFA alla Coppa del Mondo (6 gol, 4 assist), insieme a Erling Haaland (18) e Memphis Depay (12).
L'attaccante di Capo Verde Dailon Livramento ha segnato quattro reti nelle sue ultime cinque partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Ha realizzato il primo gol del match in tre di queste occasioni, inclusa la fondamentale vittoria casalinga per 1-0 contro il Camerun.