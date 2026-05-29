Il trionfo della Spagna ai Mondiali del 2010 rappresenta l'unica volta in cui la nazionale iberica ha raggiunto le semifinali nelle ultime 14 partecipazioni al torneo. La Spagna ha vinto solo una delle ultime sei partite giocate ai Mondiali (4 pareggi, 1 sconfitta), il 7-0 contro la Costa Rica nella fase a gironi del 2022.