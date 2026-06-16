Prima il gol che ha dato all’ Iran il pareggio nell’esordio mondiale contro la Nuova Zelanda . Poi quell’esultanza che ha fatto discutere sin da subito. Nella notte italiana, Mohammad Mohebi ha firmato la rete del definitivo 2-2 e allo stadio di Los Angeles si è esibito in una doppia esultanza . Prima, una molto americana, mutuata dall’ Nba : il gesto che richiama un’iniezione sul braccio, la cosiddetta ‘ice in my veins’, a indicare la freddezza che serve nei momenti decisivi. Ma subito dopo, l’attaccante 27enne del Rostov , ha mimato un altro gesto

Mohebi, il significato dell’esultanza

Dopo aver realizzato il gol del definitivo 2-2, Mohebi ha guardato verso le tribune e ha mimato un gesto che in molti hanno interpretato come uno sparo con una pistola rivolto ai tifosi presenti. "E’ stato un gesto spontaneo -ha detto Mohebi nel post- nato in quel preciso momento. Solo un’esultanza e basta". Ma resta un gesto che ha fatto e fa discutere, perché non è una novità un calciatore che festeggi un gol mimando uno sparo con un’arma da fuoco. Ma rileggendo il gesto e il contesto, anche geopolitico, più di qualcuno ha collegato l’esultanza di Mohebi ai fischi piovuti al momento dell’inno nazionale iraniano e all’esposizione, allo stadio e fuori, della bandiera iraniana con sole e leone al posto dell’emblema di Allah, cioè quella del periodo precedente alla rivoluzione islamica del 1979. E cioè la bandiera dei contestatori del regime. È a loro che Mohebi si rivolgeva?