Belgio-Iran, il risultato in diretta LIVE
Dopo il pareggio nella gara d'Esordio con l'Egitto, il Belgio affronta l'Iran con l'obiettivo della vittoria che manca ai Mondiali da ben tre gare. Garcia manda in campo Lukaku e non De Ketelaere. Saelemaekers al posto dell'infortunato Doku. C'è Trossard. Tharemi riferimento più avanzato per Ghalenoei
Ci siamo quasi, tra poco a Los Angeles inizia Belgio-Iran
Mondiali, le doppiette più veloci di sempre: Brobbey è 7°
Schierato a sorpresa dal 1' contro la Svezia, Brian Brobbey ha ricompensato Koeman con due gol nei primi 17 minuti di gioco. L'attaccante è entrato nella top 10 dei giocatori che, schierati in campo titolari, hanno impiegato meno tempo dal calcio d'inizio a segnare una doppietta ai Mondiali. In questa specifica graduatoria non sono considerate le doppiette dei subentranti. Ecco la classifica
Con la doppietta alla Svezia, Brian Brobbey è entrato in una classifica specialeVai al contenuto
Mondiali di calcio, accadde oggi: la punizione di Ronaldinho, colpo di genio o fortuna?
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... una punizione di Ronaldinho che fa discutere dal 2002: era un tiro in porta o voleva solo crossare? Finalmente ecco la verità
La famosa punizione di Ronaldinho contro l'Inghilterra fa discutere dal 2002: fu un colpo di genio o fortuna?Vai al contenuto
Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al Mondiale
Sono in totale 66 i giocatori delle squadre di Serie A convocati al Mondiale. Il Milan è quella che ne porta di più, dieci, seguita da Atalanta (8), Inter (7), Juventus e Roma (6). Ma come stanno andando effettivamente le loro partite?
Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al MondialeVai al contenuto
Mondiali 2026, le classifiche di tutti i gironi aggiornate
Nel gruppo E la Germania batte in rimonta la Costa d'Avorio e stacca il pass per i sedicesimi, Curaçao ottiene il primo punto storico ai Mondiali fermando l'Ecuador sullo 0-0. Prime vittorie per Giappone e Olanda, in testa insieme nel gruppo F. Il Brasile batte Haiti e va in testa al Gruppo C, con il Marocco a pari punti e una peggiore differenza reti. Le classifiche aggiornate di tutti i gironi
CLASSIFICHE MONDIALI. La situazione dopo la vittoria del GiapponeVai al contenuto
Mondiali 2026, tutti gli MVP delle partite dai gironi alla finale
I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026: qui tutti gli Mvp, gara per gara… fino alla finale. Room eroe del pareggio storico di Curaçao contro l'Ecuador con 15 parate. Undav è il migliore di Germania-Costa d'Avorio. Vinicius Jr e Balogun hanno fatto partire la caccia a Messi: nel 2022 è stato lui il giocatore più premiato con quattro 'statuette'. Qualcuno lo batterà?
Gli MVP dei Mondiali partita per partitaVai al contenuto
Sembrano false ma sono vere: le statistiche più strane del Mondiale 2026
I 62 tiri senza segnare della Turchia, i tantissimi autogol, l'Inghilterra che vince contro una big per la prima volta dal 2002 (!), Ronaldo a quota dieci partite di fila senza reti, le parate del portiere di Curaçao e quel particolare primato di Hervé Renard. Dati Opta
Not in my room: il portiere di Curaçao stabilisce un altro record mondialeVai al contenuto
Mondiali, la classifica marcatori aggiornata
Nel successo della Germania sulla Costa d'Avorio doppietta di Undav che raggiunge in testa alla classifica marcatori Messi e David. Nella goleada dell'Olanda contro la Svezia brillano Brobbey, Gakpo e Summerville, tutti con due reti. Doppietta per Ueda nella vittoria del Giappone sulla Tunisia. Intanto gli autogol sono sette... Tutti i marcatori fin qui
Ueda si avvicina Messi e David: la classifica marcatori dei MondialiVai al contenuto
Curaçao, è festa dopo il pareggio. I tifosi: "Siamo al settimo cielo, Room è incredibile"
È festa per le strade di Kansas City dei tifosi del Curaçao dopo il pareggio storico contro l'Ecuador. In particolare uno, tutto dipinto di blu come la bandiera del suo Paese, che non riesce a contenere la gioia: "Stiamo benissimo, siamo al settimo cielo. Oggi abbiamo ottenuto il punto che meritavamo. Room è stato incredibile, senza senso. La partita è stata fantastica, con la nostra energia sono sicuro che faremo punti anche con la Costa D'Avorio"
Curaçao, è festa... blu! I tifosi: 'Siamo al settimo cielo'Vai al contenuto
Olanda e Curaçao nel segno di re Guglielmo: fa festa con entrambe le squadre. FOTO
Un'agenda fitta ma ricca di gioie per re Gugliemo. Il sovrano dei Paesi Bassi ha festeggiato due successi sportivi in meno di 24 ore: prima la netta vittoria degli Oranje contro la Svezia, poi il pareggio storico di Curaçao contro l'Ecuador. Dagli spalti agli spogliatoi, la giornata di re Gugliemo in FOTO
Un Re, due feste: Guglielmo Alessandro celebra Olanda e Curacao. FOTOVai al contenuto
Spagna-Arabia Saudita 4-0
Dopo il flop all’esordio (pari con Capo Verde) la Spagna dà spettacolo: Yamal, alla prima da titolare al Mondiale, impiega 10’ a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz’ora con una doppietta in 3’, sfiorando il tris personale con uno straordinario pallonetto che trova solo la traversa. A inizio ripresa Cucurella favorisce l’autogol di Al Tambakti
Spagna-Arabia Saudita LIVE, match decisivo per le Furie RosseVai al contenuto
Brasile, per Raphinha infortunio muscolare: out contro la Scozia
Infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia destra per l'attaccante del Brasile. Salterà la sfida contro la Scozia, in programma mercoledì 24 giugno. "Seguirà un protocollo di trattamento intensivo, accompagnato dallo staff medico della nazionale brasiliana, con l'obiettivo di recuperare e tornare in campo il prima possibile" il comunicato della federazione verdeoro
Raphinha, infortunio muscolare: out con la ScoziaVai al contenuto
Così i Diavoli Rossi sul profilo Twitter della nazionale belga
La formazione dell'Iran in grafica
Iran, le scelte di formazione
Ghalenoei opta per uno schieramento molto accorto con una difesa di cinque. In attacco gioca il solito Taremi con Mohebi e Rezaeian pronti a dargli una mano. La qualità di Ghoddos in mezzo al campo
La formazione del Belgio in grafica
Belgio, le scelte di formazione
Garcia deve fare a meno di Doku per un'infezione respiratoria. Gioca Saelemaekers dal 1'. Anche Lukaku schierato titolare al posto di De Ketelaere. C'è Trossard. a centrocampo riposa Onana e gioca Raskin
Le formazioni ufficiali
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Salemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku. Ct. Garcia
IRAN (5-4-1): Beiranvand; Kanani, Hardani, Nemati, Khalilzadeh, Hajisafi; Mohebi, Ghoddos, Ezatolahi, Rezaeian; Taremi. Ct. Ghalenoei
Statistiche e curiosità
Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Belgio e Iran.
Iran, una sola vittoria in 10 gare contro nazionali europee
L'Iran ha vinto solo una delle 10 partite (2 pareggi, 7 sconfitte) di Coppa del Mondo contro avversarie europee; tuttavia, questo successo è arrivato proprio nella sfida più recente: 2-0 contro il Galles nella fase a gironi del 2022.
Il Belgio non vince da tre partite ai Mondiali
Il Belgio non vince da tre partite (2 pareggi, 1 sconfitta) in Coppa del Mondo, dopo che aveva strappato il successo in ben 11 delle precedenti 13 gare nel torneo (2 sconfitte).
Iran imbattuto nella gara d'esordio ai Mondiali per la terza volta di fila
L'Iran ha evitato la sconfitta nella gara d'esordio di questa Coppa del Mondo (2-2 contro la Nuova Zelanda) per la terza volta dopo quelle del 2014 contro la Nigeria (0-0) e del 2018 contro il Marocco (1-0) e potrebbe restare imbattuto nelle prime due gare per la prima volta nel torneo
Iran, 10^ sfida contro Nazionali tra le prime 15 del ranking
Sarà la decima volta in Coppa del Mondo che l'Iran affronta una Nazionale tra le prime 15 del ranking FIFA; in precedenza, gli iraniani hanno perso sette di queste sfide, ottenendo una vittoria per 2-1 contro gli Stati Uniti nel 1998 e un pareggio per 1-1 contro il Portogallo nel 2018.
Le difficoltà del Belgio sottoporta
Dal gol di Michy Batshuayi al 44' contro il Canada nella Coppa del Mondo 2022, il Belgio non ha più segnato con nessuno dei 46 tiri successivi nel torneo, per un totale di 5.66 di Expected Goals.
Iran, 10 recuperi offensivi nel match d'esordio
L'Iran ha registrato 10 recuperi offensivi nella gara d'esordio di questa Coppa del Mondo contro la Nuova Zelanda: soltanto nel 2018 contro il Portogallo ha fatto meglio (11) in una singola partita del torneo.
Doku, 10 dribbling tentati nella prima giornata
Nella prima giornata di questo Mondiale, l'esterno del Belgio Jérémy Doku ha tentato 10 dribbling (completandone tre), ha recuperato palla sei volte e ha subito cinque falli; durante la Coppa del Mondo 2022, solo Vinícius Júnior per il Brasile contro la Svizzera era riuscito a effettuare almeno cinque dribbling, guadagnare almeno cinque recuperi e subire almeno cinque falli in un singolo match
Lukaku al terzo posto per numero di presenze con il Belgio
Entrando a gara in corso contro l'Egitto nella prima giornata di questo Mondiale, Romelu Lukaku ha toccato quota 127 partite con il Belgio, raggiungendo per numero di presenze al terzo posto Toby Alderweireld, e dietro soltanto a Jan Vertonghen (157) e Axel Witsel (138); l'attaccante dei belgi non segna in Coppa del Mondo da sette gare, ovvero dalla doppietta firmata contro la Tunisia nel 2018.
Rezaeian il più anziano a segnare e a fornire un assist ai Mondiali nella stessa gara
Contro la Nuova Zelanda nel primo turno del Mondiale in corso, Ramin Rezaeian è diventato il giocatore più anziano (36 anni e 87 giorni) - a partire dal 1966 - a segnare e fornire assist nella stessa partita di Coppa del Mondo, nonché il primo calciatore dell'Iran a riuscirci.