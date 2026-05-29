È festa per le strade di Kansas City dei tifosi del Curaçao dopo il pareggio storico contro l'Ecuador. In particolare uno, tutto dipinto di blu come la bandiera del suo Paese, che non riesce a contenere la gioia: "Stiamo benissimo, siamo al settimo cielo. Oggi abbiamo ottenuto il punto che meritavamo. Room è stato incredibile, senza senso. La partita è stata fantastica, con la nostra energia sono sicuro che faremo punti anche con la Costa D'Avorio"