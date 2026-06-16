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Oyarzabal invisibile in Spagna-Capo Verde: il record negativo ai Mondiali 2026

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Mikel Oyarzabal è stato uno dei simboli delle difficoltà della Spagna nello 0-0 contro Capo Verde. Schierato al centro dell'attacco, non ha toccato un solo pallone nei primi 30 minuti: è la prima volta in una partita dei Mondiali da quando il dato viene raccolto da Opta, nel 1966. Ha chiuso la gara con 25 tocchi, ultimo tra i titolari insieme al portiere Unai Simon, nonostante arrivasse al torneo con 12 gol segnati nelle precedenti 11 presenze con la Roja. Guarda il VIDEO con l'analisi

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