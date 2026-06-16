Mondiali, news di oggi LIVE e risultati della notte. Taremi: "Difficile stare a Tijuana"
I Mondiali 2026 continuano e nella sesta giornata saranno otto le squadre in campo. Nella notte intanto, l'atteso esordio dell'Iran (2-2 con la Nuova Zelanda). Prima di ripartire per il Messico il capitano Mehdi Taremi ha parlato in mized zone: "Siamo qui per giocare a calcio. Oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani. Per noi stare a Tijuana è difficilissimo. Non abbiamo tempo per smaltire il viaggio che già dobbiamo ripartire). Qui tutte le principali notizie in tempo reale
in evidenza
Mondiale 2026, i risultati e cosa devi sapere
- Belgio salvato da un autogol: 1-1 con l'Egitto
- La Spagna 'sbatte' su Capo Verde: 0-0
- Tunisia, esonerato Lamouchi: il possibile nuovo ct
- Taremi: "Troppa tensione intorno all'Iran"
- Le classifiche dei gironi mondiali
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- Mondiali 2026, tutti gli stadi (e le loro storie)
Le prossime partite dell'Iran ancora negli Usa
Subito dopo la partita, l'Iran è ripartito alla volta di Tijuana (al confine tra Messico e Stati Uniti). Le prossime due partite sono di nuovo a Los Angeles, e poi a Seattle
L'Iran e la difficoltà di far base in Messico
Taremi ha poi aggiunto: "Per noi stare a Tijuana è complicatissimo perché i viaggi sono complicatissimi. Non abbiamo tempo per smaltire il viaggio che dobbiamo già ripartire". E ha aggiunto: "Sono un calciatore, se avete domande istituzionali chiedete al presidente della Federazione"
Taremi e l'incontro con il presidente Fifa Infantino
Sempre dalla mixed zone, Taremi ha parlato dell'incontro della nazionale iraniana con il presidente Fifa Gianni Infantino, presente al SoFi Stadium: "Era nel nostro spogliatoio, ci ha detto che sta facendo il possibile per aiutarci"
Taremi dalla mixed zone: "Siamo qui per giocare a calcio"
Dopo il 2-2 e prima di partire per Tijuana, il quartier generale scelto dopo l'avvio delle tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran, il capitano Mehdi Taremi ha parlato dalla mixed zone: "Siamo qui per giocare a calcio. Vogliamo che il calcio unisca le persone. Oggi abbiamo giocato per tutti gli iraniani"
Fischi all'inno e bandiere dell'Iran vietate: cos'è successo sugli spalti
Al SoFi Stadium, nell'area di Los Angeles vive la comunità iraniana (per lo più esuli) più grande fuori dall'Iran. Inevitabile quindi che si sia vissuto - magari prima della partita - un clima di tensione. A parte le bandiere con il leone e il sole, che l'Iran ha cambiato dopo la rivoluzione, e i fischi all'inno, sono stati per fortuna pochi i problemi
Fischi all'inno e 'doppia' bandiera: così è andato l'esordio dell'IranVai al contenuto
Mondiali 2026: i risultati della notte
- Arabia Saudita-Uruguay 1-1 (tabellino e statistiche)
- Iran-Nuova Zelanda 2-2 (tabellino e statistiche)
Le partite di oggi
- GRUPPO I: FRANCIA-SENEGAL martedì 16 giugno ore 21:00
- GRUPPO I: IRAQ-NORVEGIA martedì 16 giugno ore 00:00
- GRUPPO J: ARGENTINA-ALGERIA mercoledì 17 giugno ore 03:00 (data e orario italiano)
- GRUPPO J: AUSTRIA-GIORDANIA mercoledì 17 giugno ore 06:00 (data e orario italiano)
Mondiali, Capo Verde ferma la Spagna sullo 0-0
La Spagna campione d'Europa non è riuscita a segnare contro Capo Verde ed è stata costretta ad accontentarsi di un solo punto. Un risultato inaspettato e storico per la squadra allenata dal ct Brito