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Cile 1962, ancora Brasile e l’ultimo volo del Passero

Christian Giordano

Christian Giordano
©Getty

Il 17 giugno del 1962 la nazionale verdeoro, senza Pelé ma guidata da Garrincha, vinse il suo secondo Mondiale, battendo in finale la Cecoslovacchia

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