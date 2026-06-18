CR7 e il Portogallo: un'immagine che dice tutto

La smorfia di Bruno Fernandes dopo un'occasione sciupata da Cristiano Ronaldo sintetizza il problema del Portogallo. A 41 anni il fuoriclasse di Madeira resta una leggenda ma non più il giocatore attorno a cui costruire tutto, anche se lui non sembra disposto ad accettarlo. Ora Roberto Martinez è chiamato alla scelta più difficile: gestire il peso del mito senza compromettere le ambizioni della sua squadra
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