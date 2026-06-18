Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

CR7 e il Portogallo: un'immagine che dice tutto

Nicola Roggero

Nicola Roggero
©Getty

La smorfia di Bruno Fernandes dopo un'occasione sciupata da Cristiano Ronaldo sintetizza il problema del Portogallo. A 41 anni il fuoriclasse di Madeira resta una leggenda ma non più il giocatore attorno a cui costruire tutto, anche se lui non sembra disposto ad accettarlo. Ora Roberto Martinez è chiamato alla scelta più difficile: gestire il peso del mito senza compromettere le ambizioni della sua squadra

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ