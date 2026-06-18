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Norvegia, la Viking Row ha conquistato i Mondiali: cos'è la coreografia dei tifosi

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Una remata collettiva, cori ritmati e migliaia di tifosi trasformati nell'equipaggio di una nave vichinga. La Viking Row è la coreografia simbolo della Norvegia ai Mondiali 2026: lanciata dai supporter sulle scale mobili di Boston prima dell'esordio contro l'Iraq è stata poi ripetuta nei locali e soprattutto sugli spalti... Un vero e proprio spettacolo che diventerà un tormentone

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La Norvegia è tornata ai Mondiali dopo 28 anni e i suoi tifosi hanno impiegato pochissimo per lasciare il segno. La Viking Row, diventata virale durante l'esordio vinto 4-1 contro l'Iraq, si candida a miglior "coreografia" del torneo. Ma in cosa consiste? Il meccanismo è semplice: i supporter si dispongono in fila e muovono le braccia contemporaneamente, avanti e indietro, simulando la remata dell'equipaggio di una nave vichinga. Il gesto è accompagnato da cori ritmati che trasforma tribune, locali e strade in una vera e propria... drakkar (l'imbarcazione da guerra vichinga)

Dagli ascensori alle strade: la remata vinchinga è ovunque

La scena che ha fatto il giro dei social è nata prima ancora della partita. Martedì 16 giugno, mentre si dirigevano verso lo stadio di Boston, i tifosi norvegesi hanno improvvisato la Viking Row su una scala mobile. Seduti sui gradini e trasportati verso l'alto, hanno mimato la remata in perfetta sincroniaLa coreografia è stata poi ripetuta sugli spalti durante Norvegia-Iraq, accompagnando la squadra di Erling Haaland subito protagonista. Da quel momento la Viking Row è comparsa praticamente ovunque: nei locali, nelle strade e nelle aree dedicate ai tifosi.

La Viking Row come il Viking Clap: ecco il nuovo sottofondo "Mondiale"

Il paragone più immediato è con il Viking Clap reso celebre dall'Islanda agli Europei del 2016 e ai Mondiali del 2018. In quel caso il pubblico seguiva il ritmo di un tamburo con battiti di mani sempre più rapidi e il celebre suono "Huh", fino all'esplosione finale. Nel 2022 il Marocco aveva proposto una variante simile, il Thunder Clap: applausi sincronizzati, tamburi e il grido "Sir!", cioè "Vai", diventato il sottofondo della storica corsa fino alla semifinale. Insomma, anche in questi Mondiali avremo un bel sottosfondo durante le partite...

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