Una remata collettiva, cori ritmati e migliaia di tifosi trasformati nell'equipaggio di una nave vichinga. La Viking Row è la coreografia simbolo della Norvegia ai Mondiali 2026: lanciata dai supporter sulle scale mobili di Boston prima dell'esordio contro l'Iraq è stata poi ripetuta nei locali e soprattutto sugli spalti... Un vero e proprio spettacolo che diventerà un tormentone MONDIALI NEWS LIVE

La Norvegia è tornata ai Mondiali dopo 28 anni e i suoi tifosi hanno impiegato pochissimo per lasciare il segno. La Viking Row, diventata virale durante l'esordio vinto 4-1 contro l'Iraq, si candida a miglior "coreografia" del torneo. Ma in cosa consiste? Il meccanismo è semplice: i supporter si dispongono in fila e muovono le braccia contemporaneamente, avanti e indietro, simulando la remata dell'equipaggio di una nave vichinga. Il gesto è accompagnato da cori ritmati che trasforma tribune, locali e strade in una vera e propria... drakkar (l'imbarcazione da guerra vichinga)

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Dagli ascensori alle strade: la remata vinchinga è ovunque La scena che ha fatto il giro dei social è nata prima ancora della partita. Martedì 16 giugno, mentre si dirigevano verso lo stadio di Boston, i tifosi norvegesi hanno improvvisato la Viking Row su una scala mobile. Seduti sui gradini e trasportati verso l'alto, hanno mimato la remata in perfetta sincronia. La coreografia è stata poi ripetuta sugli spalti durante Norvegia-Iraq, accompagnando la squadra di Erling Haaland subito protagonista. Da quel momento la Viking Row è comparsa praticamente ovunque: nei locali, nelle strade e nelle aree dedicate ai tifosi.

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