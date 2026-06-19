Mondiali 2026, le news di oggi in diretta LIVE

Impegnato con la sua Svizzera, il difensore nerazzurro ha commentato il rinnovo dell'allenatore dell'Inter: "Chivu ha rinnovato? Ah non lo sapevo, sono molto felice perché mi piace come persona, ⁠capisce perfettamente i suoi giocatori. Intanto ha vinto due trofei al suo primo anno dimostrando che sa quello che fa. Poi, è un allenatore molto comprensivo ed è fortissmo nella sua comunicazione"