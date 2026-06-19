Mondiali 2026, le news di oggi in diretta LIVE

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Mondiali 2026, il calendario e le news di oggi in diretta

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E' iniziato il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Canada travolgente contro il Qatar: 6-0. Intanto il tema Iran resta carico di tensioni: La Federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla Fifa per le "restrizioni" che sono state "imposte" alla propria squadra durante i Mondiali del 2026. Qui tutte le notizie della giornata in tempo reale

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Akanji: "Felice del rinnovo di Chivu"

Impegnato con la sua Svizzera, il difensore nerazzurro ha commentato il rinnovo dell'allenatore dell'Inter: "Chivu ha rinnovato? Ah non lo sapevo, sono molto felice perché mi piace come persona, ⁠capisce perfettamente i suoi giocatori. Intanto ha vinto due trofei al suo primo anno dimostrando che sa quello che fa. Poi, è un allenatore molto comprensivo ed è fortissmo nella sua comunicazione"

Romo manda il Messico "sulle nuvole"

Sconfiggendo 1-0 la Corea del Sud nella seconda partita del gruppo A il Messico ha conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Giocata a Guadalajara, la gara è stata decisa da un gol al 50' di Luis Romo, che ha sfruttato un'indecisione del portiere coreano Kim Seung-Gyu

Il Messico batte la Corea del Sud e vola ai sedicesimi: decide Romo

Il Messico batte la Corea del Sud e vola ai sedicesimi: decide Romo

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Infortunio choc a Koné

Gravissimo infortunio per il centrocampista del Sassuolo. Dopo essere stato colpito da dietro da un intervento falloso del qatariota Madibo (espulso, ma il primo a mortificarsi), è finito a terra dopo un movimento del tutto innaturale della gamba sinistra. I compagni e gli avversari, disperati e con le mani in faccia, lo hanno protetto favorendo l'intervento dei medici. Il suo Mondiale è finito qui. Un'unica pecca per un giocatore fondamentale per Marsch

L'infortunio shock a Koné rovina la festa del Canada

L'infortunio shock a Koné rovina la festa del Canada

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David ritrovato: il Canada travolge il Qatar

Dopo il pari con la Bosnia all'esordio, la squadra di Marsch sblocca il suo Mondiale con sei gol davanti al pubblico di Vancouver, ritrova Jonathan David (autore di una tripletta) ma il clima di festa è rovinato dal brutto infortunio subito dal centrocampista del Sassuolo Koné (dopo un contrasto con Madibo, sconvolto da quanto successo ed espulso). Col doppio vantaggio numerico, i canadesi segnano altri tre gol e rafforzano grazie alla differenza reti il primato nel gruppo B

Canada-Qatar: David scatenato (e ritrovato), ma l'infortunio a Koné rovina la festa

Canada-Qatar: David scatenato (e ritrovato), ma l'infortunio a Koné rovina la festa

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Iran, reclamo alla Fifa per le "restrizioni" in Usa

La Federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla Fifa per le "restrizioni" che sono state "imposte" alla propria squadra durante i Mondiali del 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Lo ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana. Già scossa dal rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare i visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo, la squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles "solo un giorno prima della partita", invece che due come richiesto

La Svizzera batte la Bosnia 4-1

Succede tutto nel secondo tempo: doppio Manzambi, Vargas e Xhaka, la Svizzera travolge 4-1 la Bosnia. Nel finale espulso Muharemovic

La Svizzera si sblocca, Bosnia (in 10) battuta 4-1

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