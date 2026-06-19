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diario mondiale

Consigli per gli acquisti: volti nuovi (cari ma non troppo) per il calcio italiano

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino
©Getty

Con la chiusura della prima giornata del Mondiale le sorti gironi cominciano a delinearsi, così come iniziano a emergere alcuni giovani, talentuosi e inaspettati protagonisti. Per l'ottavo diario del giorno, Gianfranco Teotino propone alcuni nomi, ancora non troppo costosi, che farebbero comodo a molte delle squadre di Serie A

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