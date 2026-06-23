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Balogun e i suoi fratelli: un'America senza confini

Nicola Roggero

Nicola Roggero

La Nazionale Usa è fin qui una delle squadre che hanno più impressionato a questo Mondiale 'casalingo'. Il presidente Trump è convinto che possa arrivare fino in fondo. E a scrivere la storia del soccer Usa, nel caso, sarebbero giocatori con storie partite molto lontano dagli Stati Uniti...

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