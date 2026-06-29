Il ct sudcoreano lascia dopo l’eliminazione ai gironi della nazionale asiatica: "Mi scuso con i tifosi, non abbiamo ottenuto i risultati attesi e la responsabilità è mia". Intanto in patria dure critiche erano arrivate anche dal Presidente della Repubblica, che ha parlato di "persone impreparate" riferendosi al Ct e chiesto l'avvio di un'indagine. Nel gruppo A, la nazionale di Son e compagni ha ottenuto una sola vittoria e due sconfitte, non qualificandosi tra le migliori terze

L'eliminazione della Corea del Sud ai Mondiali fa saltare la panchina del Ct Hong Myung-bo che ha infatti annunciato le sue dimissioni nel corso di una conferenza stampa nel centro di allenamento della squadra a Zapopan, in Messico. " Lascio l'incarico di commissario tecnico della nazionale di calcio maschile della Corea del Sud -ha detto l'allenatore leggendo una nota scritta, come riportano i media di Seul- Vorrei scusarmi con i tifosi che amano il calcio coreano e sostengono la nazionale. Non abbiamo ottenuto i risultati che i tifosi si aspettavano e la responsabilità ricade interamente su di me ". Nel gruppo A, la Corea del Sud ha vinto una sola partita, contro la Repubblica Ceca , e ha perso contro Messico e Sudafrica , mancando la qualificazione ai sedicesimi di finale tra le migliori terze.

Presidente Corea: "Impreparati, indagheremo"

Il flop della nazionale asiatica aveva sollevato pesanti critiche anche da parte del Presidente della Repubblica Lee Jae Myung che si era detto "sconcertato" per l'uscita già nella prima fase e aveva addirittura chiesto una indagine alla Federcalcio sudcoreana. Sotto accusa lo stesso commissario tecnico: "Quando la faziosità viene anteposta alla competenza e le persone impreparate vengono scelte per occupare posizioni di leadership, il risultato è inevitabile. Il fallimento sembra dovuto a mancata organizzazione e gestione delle risorse. Dato che per la partecipazione ai Mondiali vengono investite molte risorse fiscali dei cittadini, il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo si occuperà di una precisa analisi della situazione, per individuare cause e contromisure. Offro le mie più sincere scuse ai tifosi per la profonda delusione causata da questa sconfitta inaccettabile. Ci impegneremo con rapidità a riformare l'amministrazione sportiva per garantire che nulla di simile accada di nuovo" il duro intervento del capo dello stato. A stretto giro è arrivato il passo indietro del Ct.