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Mondiali 2026, le news e le partite di oggi live

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©IPA/Fotogramma

Seconda giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, dopo la vittoria del Canada contro il Sudafrica, oggi altre due partite: Brasile-Giappone alle ore 19 italiane e Germania-Paraguay alle ore 22:30. Nella notte, alle ore 03:00 italiane Olanda-Marocco. Le ultime novità sulle probabili formazioni e tutte le novità di oggi

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Le partite di oggi

  • BRASILE-GIAPPONE, lunedì 29 giugno ore 19.00, Stadio di Houston
  • GERMANIA-PARAGUAY, lunedì 29 giugno ore 22.30, Stadio di Boston
  • OLANDA-MAROCCO, martedì 30 giugno ore 3.00 (data e orario italiani), Stadio di Monterrey

La prima volta agli ottavi di finale

E' dunque il Canada la prima squadra qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Per la Nazionale canadese è la prima volta nella storia. Grazie alla vittoria sul Sudafrica, David e compagni si regalano quello che, al momento, è il miglior risultato in un campionato del Mondo

Il Canada agli ottavi: battuto il Sudafrica 1-0

Finisce con la vittoria del Canada sul Sudafrica il primo sedicesimo di finale del Mondiale 2026. Al Sofi Stadium di Inglewood, decisivo un gol nel recupero di Eustaquio, che manda per la prima volta nella sua storia il Canada agli ottavi: ora sfiderà la vincente del match tra Olanda e Marocco, in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì

Il Canada è la prima qualificata agli ottavi del Mondiale 2026

Il Canada è la prima qualificata agli ottavi del Mondiale 2026

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Oggi Brasile-Giappone, Moriyasu carica i suoi: "Possiamo vincere la coppa"

Il ct del Giappone Hajime Moriyasu ha caricato i suoi in vista della sfida dei sedicesimi di finale dei Mondiali contro il Brasile in programma oggi alle ore 19 italiane: "Siamo convinti di poter vincere questa Coppa del Mondo. Giocheremo con rispetto per un avversario cinque volte campione del mondo, ma con la convinzione di poter vincere, come è successo l'anno scorso in amichevole, anche se stavolta è più dura. È importante che anche la gente ci veda come una squadra capace di vincere". Il ct ha poi continuato, confermando anche l'assenza di Kubo: "Non cambieremo la nostra identità. Kubo si allena a parte dalla prima partita, per noi i Mondiali iniziano ora. Abbiamo un avversario tosto e dobbiamo giocare il nostro miglior calcio per ottenere questa vittoria"

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