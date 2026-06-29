Il ct del Giappone Hajime Moriyasu ha caricato i suoi in vista della sfida dei sedicesimi di finale dei Mondiali contro il Brasile in programma oggi alle ore 19 italiane: "Siamo convinti di poter vincere questa Coppa del Mondo. Giocheremo con rispetto per un avversario cinque volte campione del mondo, ma con la convinzione di poter vincere, come è successo l'anno scorso in amichevole, anche se stavolta è più dura. È importante che anche la gente ci veda come una squadra capace di vincere". Il ct ha poi continuato, confermando anche l'assenza di Kubo: "Non cambieremo la nostra identità. Kubo si allena a parte dalla prima partita, per noi i Mondiali iniziano ora. Abbiamo un avversario tosto e dobbiamo giocare il nostro miglior calcio per ottenere questa vittoria"