Ancelotti è il padre calcistico che tutti vorrebbero
C'è chi la definisce calma europea, c'è chi la definisce direttamente calma ancelottiana: Carlo non ‘è‘ un allenatore, ma ‘fa’ l'allenatore, come ama specificare sempre. E in questo dettaglio, c'è tutto il segreto di chi è riuscito a trasformare, ancora una volta, una squadra: il Brasile al Mondiale sta vivendo una fase tutta diversa della sua lunga tradizione
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider