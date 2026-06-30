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il protagonista

Ancelotti è il padre calcistico che tutti vorrebbero

Giorgia Cenni

Giorgia Cenni

C'è chi la definisce calma europea, c'è chi la definisce direttamente calma ancelottiana: Carlo non ‘è‘ un allenatore, ma ‘fa’ l'allenatore, come ama specificare sempre. E in questo dettaglio, c'è tutto il segreto di chi è riuscito a trasformare, ancora una volta, una squadra: il Brasile al Mondiale sta vivendo una fase tutta diversa della sua lunga tradizione

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