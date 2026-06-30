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Germania eliminata dai Mondiali, Nagelsmann: "Non sono uno che scappa"

Mondiali

Il ct della Germania ha commentato l'eliminazione ai rigori contro il Paraguay ai sedicesimi di finale: "Così non è abbastanza, potevamo fare di più". E sul suo futuro: "Io non sono uno che scappa, sono pronto a continuare se la Federazione vuole"

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Una sconfitta pesante per la Germania, quella ai rigori contro il Paraguay, che costa l'eliminazione dal Mondiale ai sedicesimi di finale. Continua la 'maledizione' per i tedeschi che, dopo la Coppa del Mondo vinta nel 2014, nelle tre edizioni successive sono stati eliminati due volte ai gironi e ora ai sedicesimi. Il ct Julian Nagelsmann ha parlato ai media tedeschi del suo futuro sulla panchina della Nazionale: "Non dipende da me, io voglio continuare, ma se qualcuno non vuole deve dirmelo. Io sono pronto, non sono uno che scappa. Nel calcio non si ha sempre il controllo della situazione, ma se la Federazione vuole io mi preparerò per gli Europei e la Nations League. Potevamo fare di più, avremmo voluto confrontarci con la Francia agli ottavi, ma così non è abbastanza". E sul gol annullato a Jonathan Tah: "Certo, avremmo dovuto risolvere la partita prima, ma il gol che abbiamo fatto nei tempi supplementari era regolare", ha detto in conferenza stampa. 

"Non do la colpa ai ragazzi per i rigori sbagliati"

Nagelsmann, che a 38 anni è il ct più giovane di sempre ad allenare una Nazionale in una fase a eliminazione diretta di un Mondiale, ha un contratto fino agli Europei del 2028 e non vuole di certo tirarsi indietro. E sui rigori, infine, ha commentato: "Non do la colpa a chi tira i rigori, è importante sentire la responsabilità di andare a calciare. Anche i grandi giocatori sbagliano i rigori, come è successo a noi. Alla fine questo è solo la punta dell'iceberg".

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