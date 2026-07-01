Quarta giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Altre tre partite in programma oggi: alle 18 si gioca Inghilterra-RD Congo, alle 22 sarà il turno di Belgio e Senegal mentre nella notte, alle 2, Stati Uniti-Bosnia. Le ultime sulle probabili formazioni e tutte le novità di oggi

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