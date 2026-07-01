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Mondiali 2026, le partite e le news di oggi in diretta

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Quarta giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Altre tre partite in programma oggi: alle 18 si gioca Inghilterra-RD Congo, alle 22 sarà il turno di Belgio e Senegal mentre nella notte, alle 2, Stati Uniti-Bosnia. Le ultime sulle probabili formazioni e tutte le novità di oggi

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Francia-Svezia 3-0: doppietta per Mbappe

Vittoria netta della Francia, che batte la svezia grazie alla doppietta di Mbappe e alla rete di Barcola. Agli ottavi la squadra di Deschamps sfiderà il Paraguay

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Haaland e non solo: tutti i voti di Costa D'Avorio-Norvegia

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Costa d'Avorio-Norvegia 1-2: decide Haaland all'86'

La Norvegia conquista gli ottavi di finale del Mondiale eliminando la Costa d'Avorio. A Dallas finisce 2-1 per la squadra di Solbakken: il match si sblocca al 39', quando Nusa lascia partire un gran destro a giro che si infila sotto l'incrocio. Nella ripresa, al 74', il neoentrato Diallo firma il pareggio al termine di una bella azione personale. A decidere la sfida, però, è Haaland, che all'86' risolve tutto con un tap-in su assist di Odegaard

Le partite di oggi

  • INGHILTERRA-RD CONGO, mercoledì 1 luglio alle 18.00, Atlanta Stadium
  • BELGIO-SENEGAL, mercoledì 1 luglio alle 22.00, Seattle Stadium
  • STATI UNITI-BOSNIA, giovedì 2 luglio ore 2.00 (data e orario italiani), San Francisco Bay Area Stadium

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