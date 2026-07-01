L’avvicinamento alla sfida di domenica tra Brasile e Norvegia passa anche dai social. Protagonisti Erling Haaland e Rodrygo, il brasiliano è assente dal Mondiale per via dell’infortunio subito a marzo che lo terrà fuori a lungo, ma che non rinuncia a tifare per la sua Nazionale. Il simpatico 'invito' al norvegese che, anche al Mondiale, fa sempre gol



