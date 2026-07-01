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Rodrygo battuta social ad Haaland verso Norvegia-Brasile: "Prenditi una pausa..."

Mondiali

L’avvicinamento alla sfida di domenica tra Brasile e Norvegia passa anche dai social. Protagonisti Erling Haaland e Rodrygo, il brasiliano è assente dal Mondiale per via dell’infortunio subito a marzo che lo terrà fuori a lungo, ma che non rinuncia a tifare per la sua Nazionale. Il simpatico 'invito' al norvegese che, anche al Mondiale, fa sempre gol

Al Mondiale non c’è, per infortunio. Rodrygo però, non rinuncia a star vicino ai suoi compagni del Brasile, e a seguire con attenzione la sua nazionale. Domenica alle 22 italiane, andrà in scena l’ottavo contro la Norvegia di Erling Haaland che, anche a questo Mondiale, non ha perso le vecchie buone abitudini di far gol. Tanti gol. 

Il commento su Instagram del brasiliano

E allora sotto la foto di un Haaland sorridente dopo la vittoria (con gol qualificazione) contro la Costa d’Avorio è spuntato proprio il simpatico avviso del brasiliano: "Hai lavorato così duramente… prenditi una pausa domenica". Il tutto accompagnato da un emoji sorridente. 

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