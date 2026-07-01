L'attaccante della nazionale spagnola Lamine Yamal ha assicurato di stare "molto bene" fisicamente in vista della sfida dei sedicesimi di finale dei Mondiali contro l'Austria, giovedì 2 luglio alle 21, e si è detto convinto che la nazionale Roja "vincerà i Mondiali". "Sto molto bene, con molta voglia e pieno di entusiasmo. Abbiamo visto che varie grandi squadre nazionali sono rimaste fuori e siamo pieni di speranza in questo momento. Io sono all'80-90% della condizione. Sono pronto per giocare 90 minuti contro l'Austria", ha assicurato il numero 10 del Barcellona in un'intervista radiofonica alla Cadena Cope. Rispetto alle critiche dei media sul gioco della nazionale, il fuoriclasse ha segnalato che "l'importante è vincere". "Ovviamente bisogna giocare bene, ma se giochi bene e perdi, ce ne andiamo via tutti tristi", ha aggiunto. "E' vero che possiamo migliorare perché siamo molto meglio del livello che stiamo esibendo". Sulla sua leadership nella nazionale spagnola, Yamal ha sottolineato che "ovviamente Pedri, Rodri e Nico sono bravissimi, ma io sono il '10' del Barça, sono quello che a un certo punto può cambiare la partita. Non sento la pressione, la pressione è un problema quando non puoi fare quello che ti chiedono e penso invece di poter fare quello che mi viene richiesto", ha assicurato. Tra le squadre rivali per la conquista della Coppa del Mondo, l'attaccante catalano ha detto di non vedere nessuna nazionale "impossibile da battere. Anche la Francia non è superiore a noi. Non ci hanno battuto dagli Europei. La fase a gironi non ha nulla a che fare con le partite ad eliminazione. Penso che vinceremo i Mondiali", ha concluso.