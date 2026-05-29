Questa contro la Spagna sarà la prima partita dell'Austria nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali a partire dal 1954. Escludendo le finali per il terzo posto, tutti i cinque precedenti incontri nella fase a eliminazione diretta degli austriaci sono stati contro avversarie europee, con tre vittorie (contro Francia, Ungheria e Svizzera) e due sconfitte (contro Italia e Germania).