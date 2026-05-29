La Spagna è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide contro l'Austria (4 vittorie, 1 pareggio) e ha vinto ciascuna delle ultime due con quattro gol di scarto. Tuttavia, ha perso l'unico precedente contro gli austriaci ai Mondiali (1-2 nel 1978).
Spagna-Austria, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
A Los Angeles Spagna e Austria impegnate nei sedicesimi di finale: chi passa agli ottavi affronta la vincente di Portogallo-Croazia. De la Fuente conferma il tridente Yamal-Oyarzabal-Baena. Tornano dal 1' Dani Olmo e Pedro Porro. Nell'Austria, Rangnick sceglie Gregoritsch titolare in attacco: Arnautovic parte dalla panchina. Calcio d'inizio alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena. Ct. De la Fuente
AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Siewald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch. Ct. Rangnick
Austria, le scelte di Rangnick
Non c'è Arnautovic in attacco. Il terminale offensivo scelto da Rangnick è Gregoritsch. Alle sue spalle c'è dal 1' Wanner, mentre a sinistra Sabitzer agirà sulla corsia di Yamal.
- AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Siewald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch. Ct. Rangnick
Spagna, le scelte di De la Fuente
Confermato il tridente con Oyarzabal al centro dell'attacco e Yamal e Baena ai suoi lati. A centrocampo torna dal 1' Dani Olmo, con Rodri e Pedri. In difesa invece nuovamente Porro titolare a destra, dopo che contro l'Uruguay aveva lasciato la fascia a Llorente
- SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena. Ct. De la Fuente
La Spagna è stata eliminata in ciascuna delle ultime due partite nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali: agli ottavi di finale contro la Russia nel 2018 e contro il Marocco nel 2022, in entrambi i casi alla lotteria dei rigori. Infatti, l'ultima vittoria degli spagnoli in un turno a eliminazione diretta risale alla finale del 2010 contro l'Olanda (1-0).
Dopo aver vinto il torneo nel 2010, la Spagna è stata eliminata in entrambe le successive due partite della fase a eliminazione diretta ai Mondiali, contro la Russia nel 2018 e il Marocco nel 2022. La Roja potrebbe non superare il turno in tre sfide a eliminazione diretta consecutive per la prima volta nella Coppa del Mondo.
La Spagna ha segnato esattamente un gol in ciascuna delle ultime sette partite della fase a eliminazione diretta ai Mondiali contro avversarie europee, mantenendo la porta inviolata in tre delle ultime quattro; tuttavia, è stata eliminata in quella più recente contro queste formazioni, alla lotteria dei rigori contro la Russia, dopo l'1-1, nel 2018.
La Spagna non ha subito alcun gol nelle ultime quattro partite ai Mondiali, eguagliando la sua striscia record registrata nel 2010, anno della vittoria del titolo. Le uniche nazionali ad aver mantenuto la porta inviolata per cinque partite consecutive nella Coppa del Mondo sono l'Italia (1990) e la Svizzera (2006-2010).
Questa contro la Spagna sarà la prima partita dell'Austria nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali a partire dal 1954. Escludendo le finali per il terzo posto, tutti i cinque precedenti incontri nella fase a eliminazione diretta degli austriaci sono stati contro avversarie europee, con tre vittorie (contro Francia, Ungheria e Svizzera) e due sconfitte (contro Italia e Germania).
Mikel Oyarzabal ha preso parte a tre dei cinque gol della Spagna in questo Mondiale (due reti e un assist). In generale, Oyarzabal è stato coinvolto in 22 reti (15 gol e 7 assist) nelle sue ultime 15 gare da titolare con la nazionale.
L'ultimo portiere austriaco a mantenere la porta inviolata in una partita dei Mondiali è stato Friedrich Koncilia nel 1982 (contro l'Algeria); da allora, l'Austria ha una striscia aperta di 12 partite consecutive in cui ha subito gol nella competizione.
Pau Cubarsí ha sbagliato solo 5 dei 294 passaggi tentati ai Mondiali 2026: il 98% di passaggi riusciti, record tra i giocatori con almeno 100 passaggi. Sia Cubarsí (39, 5°) che Aymeric Laporte (48, 2°) si sono classificati tra i primi cinque difensori centrali per line-breaking passes nella fase a gironi di questa edizione.
Quest'anno Rodri è diventato il quinto giocatore con almeno 9 "defensive line-breaking passes" in un singolo girone ai Mondiali da quando il dato è disponibile (dal 2010), dopo lo spagnolo Xabi Alonso nel 2010 (10), l'argentino Lionel Messi nel 2022 (11), il tedesco Joshua Kimmich nel 2022 (9) e Bruno Fernandes nel 2026 (9).