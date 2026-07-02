Mondiali 2026, calendario e partite di oggi

Altre tre partite dei sedicesimi in programma tra la sera e la notte italiana di oggi. Alle 21 la sfida tra Spagna e Austria. All'1.00 altro derby europeo con Portogallo e Croazia protagoniste. Infine alle 5.00 Svizzera contro Algeria
Continuano i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Alle ore 21 italiane a Los Angeles Spagna contro Austria. Nella notte all'1.00 la sfida Portogallo-Croazia a Toronto. Chiude il programma alle 5.00 Svizzera-Algeria, in campo a Vancouver.
Il calendario e le partite di oggi
- SPAGNA-AUSTRIA, giovedì 2 luglio ore 21.00
- PORTOGALLO-CROAZIA, venerdì 3 luglio ore 01.00
- SVIZZERIA-ALGERIA, venerdì 3 luglio ore 05.00