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Mondiali 2026, calendario e partite di oggi

Mondiali

Altre tre partite dei sedicesimi in programma tra la sera e la notte italiana di oggi. Alle 21 la sfida tra Spagna e Austria. All'1.00 altro derby europeo con Portogallo e Croazia protagoniste. Infine alle 5.00 Svizzera contro Algeria

Continuano i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Alle ore 21 italiane a Los Angeles Spagna contro Austria. Nella notte all'1.00 la sfida Portogallo-Croazia a Toronto. Chiude il programma alle 5.00 Svizzera-Algeria, in campo a Vancouver.

Il calendario e le partite di oggi

  • SPAGNA-AUSTRIA, giovedì 2 luglio ore 21.00
  • PORTOGALLO-CROAZIA, venerdì 3 luglio ore 01.00
  • SVIZZERIA-ALGERIA, venerdì 3 luglio ore 05.00

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