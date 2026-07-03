L'addio alla Nazionale portoghese di Cristiano Ronaldo è imminente. Ad annunciarlo è stata la sorella Katia Aveiro a SportTv, che ha parlato prima della partita contro la Croazia. "Sono fiduciosa e felice, perché dobbiamo goderci questi momenti. È l'ultima occasione per Croazia e Portogallo - ha sottolineato la Aveiro -. La cosa più importante è godersi questi oltre vent'anni che abbiamo vissuto, vinto e che ci hanno portato così lontano. Sono incredibilmente orgogliosa. Ero in Qatar, ora sono qui. È un orgoglio immenso. Sono fiduciosa e alla fine sorrideremo". CR7 dovrebbe dire stop al termine di questa spedizione mondiale. "Dalle informazioni che ho, possono dire che darà l'addio. Godetevi questo momento finché dura. Non è oggi che si salutano, ma presto. Credo che questa sia la sua Last Dance. Sarà difficile trovare qualcuno come lui, però prima però i 1000 gol, quello sì. E non sto parlando solo della Nazionale portoghese", ha concluso la sorella in merito al ritiro di Cristiano.

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