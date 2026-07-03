Katia Aveiro a SportTv ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo: "Godiamocelo appieno. Credo che questa sia la sua Last Dance. Prima però i 1000 gol". Sulle critiche al fratello poi, ha ribadito: "A chi ama il calcio non gli può non piacere Ronaldo"
L'addio alla Nazionale portoghese di Cristiano Ronaldo è imminente. Ad annunciarlo è stata la sorella Katia Aveiro a SportTv, che ha parlato prima della partita contro la Croazia. "Sono fiduciosa e felice, perché dobbiamo goderci questi momenti. È l'ultima occasione per Croazia e Portogallo - ha sottolineato la Aveiro -. La cosa più importante è godersi questi oltre vent'anni che abbiamo vissuto, vinto e che ci hanno portato così lontano. Sono incredibilmente orgogliosa. Ero in Qatar, ora sono qui. È un orgoglio immenso. Sono fiduciosa e alla fine sorrideremo". CR7 dovrebbe dire stop al termine di questa spedizione mondiale. "Dalle informazioni che ho, possono dire che darà l'addio. Godetevi questo momento finché dura. Non è oggi che si salutano, ma presto. Credo che questa sia la sua Last Dance. Sarà difficile trovare qualcuno come lui, però prima però i 1000 gol, quello sì. E non sto parlando solo della Nazionale portoghese", ha concluso la sorella in merito al ritiro di Cristiano.
Leggi anche
CR...6 da record: l'unico a segnare in 6 Mondiali
Aveiro: "A chi piace il calcio non può non piacere Ronaldo"
Anche in questa edizione del Mondiale, non sono mancate le critiche per Cristiano. "Per le persone intelligenti, a chi piace il calcio non può non piacere Ronaldo. Chi non lo apprezza, non ama il calcio. Sono loro a rimetterci. Lui è inarrestabile da oltre 20 anni", ha affermato con decisione a SportTv la sorella, che poi ha sottolineato quanto CR7 abbia fatto per la sua famiglia. "Pensano forse che non siamo felici? Guardate dove siamo arrivati, la famiglia Aveiro, e da dove veniamo. Dopo le difficoltà che abbiamo affrontato, quello che ha passato mio fratello, i successi di mia madre... pensano forse che le critiche possano intaccare la nostra felicità? Mai", ha concluso Katia Aveiro.