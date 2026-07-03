Katia Aveiro, sorella di CR7, a SportTv ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo: "Godiamocelo appieno. Credo che questa sia la sua Last Dance. Prima però i 1000 gol". Lo stesso Cristiano Ronaldo, dopo Portogallo-Croazia, ha chiarito sempre a SportTv: "Il futuro di Cristiano non è importante adesso. Ne parlerò... avrò tempo, dopo aver vinto o perso, parlerò con la mia famiglia e poi prenderò la decisione migliore. Non prendo più decisioni sull'onda dell'emozione, ora faccio tutto con calma. Ora si tratta di godersi il presente"