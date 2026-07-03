Ultimo giorno dei sedicesimi di finale dei Mondiali. Dopo i risultati della notte con il Portogallo che ha ribaltato la Croazia e la Svizzera che si è imposta sull'Algeria, si parte alle 20 con Australia-Egitto, mentre a mezzanotte tocca all'Argentina di Messi contro la sorpresa Capo Verde. Chiude la nottata Colombia-Ghana alle 03.30. Nel frattempo Nagelsmann lascia la panchina della Germania: Klopp il favorito per il ruolo di ct
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Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere
- Nagelsmann lascia la Germania: Klopp il favorito
- Il Portogallo ribalta la Croazia
- Embolo e Ndoye trascinano la Svizzera, Algeria ko
- Spagna show: ne fa 3 all'Austria ed è agli ottavi
- Il tabellone del Mondiale
- Il possibile percorso delle big
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
- Mondiali, tutti gli MVP
Ma Starmer frena l'idea di Tuchel
Tuchel aveva invitato anche i bambini inglesi a restare svegli per seguire l'ottavo del Mondiale contro il Messico, in programma all'1 di notte nel Regno Unito. Ma il premier Keir Starmer ha frenato: niente strappi alla routine scolastica, i più piccoli dovrebbero andare a letto. Intanto cresce la febbre per la partita: secondo l'app Bubble, le richieste di babysitter per lunedì mattina sono aumentate del 50%.
L'appello di Tuchel: "Tenete i bambini svegli per l'Inghilterra"
Il Commissario Tecnico inglese - in vista degli ottavi contro il Messico (lunedì 6 luglio, ore 1.00 nel Regno Unito) - ha lanciato un appello ai genitori affinché lascino vedere il match anche ai loro figli: "Scrivete una giustificazione perché sarà un match importantissimo e abbiamo bisogno del supporto di tutti, specialmente dei bambini"
Tuchel ai genitori: 'Tenete i bambini svegli'Vai al contenuto
Croazia, la spiegazione del gol annullato
Nella sfida contro il Portogallo, la Croazia era riuscita a segnare il gol del pareggio in pieno recupero, ma l'arbitro ha annullato la rete per fuorigioco. La Fifa, attraverso ai propri canali social, ha spiegato che ad aiutare il direttore di gara in questa decisione è stata la tecnologia all'interno del pallone Trionda, che ha rilevato un tocco da parte di Igor Matanovic
La Germania saluta Nagelsmann: Klopp il prescelto
Dopo la sconfitta contro il Paraguay, Julian Nagelsmann lascia il ruolo di commissario tecnico della Germania. Subito dopo la sconfitta il ct aveva annunciato di non volersi dimettere ("Non sono uno che scappa") ma dopo aver discusso con la federazione, l'allenatore tedesco ha deciso di fare un passo indietro. Il favorito per sostituirlo è l'ex allenatore del Liverpool Jurgen Klopp che deve liberarsi però dalla Red Bull di cui è consulente
La Germania saluta Nagelsmann: il favorito per sostituirloVai al contenuto
Un Mondiale last minute...
Il curioso dato sui gol e le rimonte avvente nei minuti di recupero in questi Mondiali
Mondiali last minute: gol e rimonte nei minuti di recupero come mai primaVai al contenuto
Mondiali 2026, le probabili formazioni di oggi
I sedicesimi di finale stanno per finire: mancano soltanto tre partite per definire il tabellone degli ottavi di finale. Oggi scenderanno in campo Australia-Egitto (20.00), Argentina-Capo Verde (00.00) e poi nella notte Colombia-Ghana (03.00). Dalla scelta su Messi fino alle ultime su Colombia, Egitto, Australia e non solo: tutte le probabili
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Il Marocco celebra Saibari dopo il passaggio al Bayern Monaco
Tre gol finora ai Mondiali per Ismael Saibari, trascinatore del Marocco atteso dagli ottavi di finale contro il Canada. Un momento d'oro per l'attaccante classe 2001, pagato 50 milioni di euro dal Bayern Monaco con cui giocherà dalla prossima stagione. Un trasferimento che ha scatenato anche la festa di staff e compagni. Guarda il VIDEO qui sotto
Saibari al Bayern: il Marocco lo festeggia così. VIDEOVai al contenuto
Mondiali, la Nasa: "Un sulla Luna se vincono gli Usa"
La Nasa ha lanciato una promessa in vista dei Mondiali 2026: se gli Stati Uniti conquisteranno il titolo, invierà un pallone da calcio sulla Luna. L'annuncio è arrivato dal direttore Jared Isaacman alla vigilia dei sedicesimi di finale contro la Bosnia: "Forza nazionale Usa, fate quello che dovete". Pronta la risposta del responsabile della base lunare Carlos García-Galán: "Accettiamo la sfida. Sarà davvero emozionante farlo se vinceranno".
Che look di Yamal prima di Spagna-Austria!
Una collana con Batman... Guarda tutte le foto qui sotto
FOTOGALLERY. Lamine Yamal Batman style prima di Spagna-AustriaVai al contenuto
Uno-X Mobility contagiata dalla 'Viking Row'
L'Uno-X Mobility, squadra maschile norvegese di ciclismo su strada, è stata contagiata dalla 'Viking Row', la coreografia simbolo della Norvegia ai Mondiali 2026
Balogun, i tifosi Usa chiamano in causa Trump: "Lo faccia giocare"
L'espulsione di Folarin Balogun e la conseguente squalifica per l'ottavo con il Belgio hanno acceso i social negli Stati Uniti. Tra ironia e provocazione, molti tifosi hanno chiesto a Donald Trump di intervenire sfruttando i suoi rapporti con la Fifa: "Firmi un ordine esecutivo per revocare il rosso", scrive qualcuno su X. Altri ricordano invece che Balogun veste la maglia degli Usa grazie allo ius soli, tema al centro del dibattito politico proprio negli Stati Uniti.
Svizzera-Algeria 2-0: decisivi Embolo e Ndoye
La Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 che si è giocata a Vancouver. Le reti sono state realizzate da Embolo al '10 e da Ndoye al '46. La squadra del ct Yakin giocherà l'ottavo contro la vincente di Colombia-Ghana, in campo domani a Kansas City
Svizzera-Algeria 2-0 ai Mondiali 2026Vai al contenuto
Portogallo-Croazia 2-1: la decide in rimonta al 94' il neo milanista Ramos
Gara stupenda a Toronto, il Portogallo va agli ottavi di finale grazie a un gol di Gonçalo Ramos al 94' e affronterà la Spagna. Succede tutto nel secondo tempo. Perisic porta in vantaggio la Croazia, Ronaldo pareggia su rigore. Kovacic colpisce un palo e Gonçalo Ramos segna nel recupero. Nel recupero al 103' annullato il pareggio a Gvardiol per fuorigioco. Passa il Portogallo
Portogallo-Croazia 2-1, la decide Ramos al 94'Vai al contenuto
Le parole di Cristiano Ronaldo sul futuro
Katia Aveiro, sorella di CR7, a SportTv ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo: "Godiamocelo appieno. Credo che questa sia la sua Last Dance. Prima però i 1000 gol". Lo stesso Cristiano Ronaldo, dopo Portogallo-Croazia, ha chiarito sempre a SportTv: "Il futuro di Cristiano non è importante adesso. Ne parlerò... avrò tempo, dopo aver vinto o perso, parlerò con la mia famiglia e poi prenderò la decisione migliore. Non prendo più decisioni sull'onda dell'emozione, ora faccio tutto con calma. Ora si tratta di godersi il presente"
Capo Verde omaggia Messi: gli regalerà la maglia numero 10
Alla vigilia della sfida con l'Argentina, Capo Verde renderà omaggio a Lionel Messi con un regalo speciale. Ad annunciarlo è stato il presidente José María Neves: "Gli consegneremo una maglia della nostra nazionale con il numero 10 e il suo nome. È un riconoscimento al miglior giocatore del mondo". Poi il messaggio in vista della partita: "Siamo orgogliosi del cammino degli Squali Blu, ma in campo proveremo a dare il massimo".
Le pagelle di Spagna-Austria 3-0
La squadra di De La Fuente dà spettacolo e approda agli ottavi di finale del Mondiale. Prestazione spettacolare dei due terzini, Cucurella e Pedro Porro, praticamente due ali aggiunte. Oyarzabal fa ancora doppietta e si conferma centravanti di spessore. Nell'Austria determinanti le parate di Schlager, che evita ai suoi un passivo molto più pesante. I voti di Filippo Benincampi, inviato di Sky Sport negli Stati Uniti
Mondiali, Spagna-Austria 3-0: le pagelleVai al contenuto
Spagna show: Austria ko 3-0 e vola agli ottavi
Una Spagna ancora una volta dominante e trascinata da un ispiratissimo Yamal e dalla doppietta di Oyarzabal batte l’Austria e accede agli ottavi: affronterà la vincente di Portogallo-Croazia. Dopo un gol annullato a Cucurella, la squadra di De la Fuente trova il vantaggio con Oyarzabal. Baena prende una traversa su punizione, Schlager salva più volte su Yamal. Nella ripresa raddoppia Pedro Porro di testa, poi ancora Oyarzabal (sempre su cross di Cucurella) la chiude
Spagna-Austria LIVEVai al contenuto
Il calendario e le partite di oggi
- AUSTRALIA-EGITTO, venerdì 3 luglio, ore 20.00, Dallas Stadium
- ARGENTINA-CAPO VERDE, sabato 4 luglio, ore 0.00, Miami Stadium
- COLOMBIA-GHANA, sabato 4 luglio, ore 03.30, Kansas City Stadium