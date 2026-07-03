Ma come ha fatto un pallone a segnalare un fuorigioco? Trionda non è una palla come le altre, ma possiede al suo interno sensori di ultima generazione e per questo va ricaricato prima di ogni partita. A evidenziare il fuorigioco è stato il sistema "Connected Ball", basato su un sensore IMU, Inertial Measurement Unit. Questo dispositivo registra accelerazioni, rotazioni, traiettoria e istante esatto di ogni tocco 500 volte al secondo. Una precisione incredibile e nettamente superiore a quella dell'occhio umano e anche delle telecamere. Tutte queste misurazioni vengono trasmesse in tempo reale alla sala Var, dove vengono analizzate e incrociate grazie all'intelligenza artificiale. Una tecnologia nata per aiutare a velocizzare il fuorigioco semiautomatico, ma che è utilissima anche per vedere tocchi all'apparenza impercettibili. Il pallone, infatti, segnala un cambiamento nell'inerzia della palla, che si traduce visivamente in una sorta di "ondina", che segnala agli arbitri al Var il tocco. Per questo l'arbitro è stato richiamato al monitor e, dopo aver rivisto il tutto, ha annullato il gol.