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il protagonista

I problemi di Cristiano Ronaldo col Mondiale sono definitivamente finiti

Federico Zancan

Giocatore fantastico, capace di vincere e di segnare tantissimo, Cristiano Ronaldo ha avuto il difetto di non capire il momento giusto per farsi da parte. Soprattutto con la maglia del Portogallo, dove in carriera è stato spesso un meraviglioso lusso che ha finito per rallentare i lusitani

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