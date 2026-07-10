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diario mondiale

Senza Mbappé la Francia può vincere, l'Argentina senza Messi no

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino

Gol, record e prestazioni da fuoriclasse: Messi e Mbappé stanno monopolizzando il Mondiale. Eppure tra Francia e Argentina emerge una differenza sostanziale: Deschamps può contare su una rosa ricchissima, Scaloni ha ancora bisogno che sia Messi a fare la differenza

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